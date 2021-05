Vypsání referenda, které by mohlo být součástí podzimních parlamentních voleb, zatím schváleno nebylo. Podle místostarosty Milana Schweigstilla (za STAN) to ale neznamená, že ho nemůže někdo ze zastupitelů znovu v červnu navrhnout.

Starosta města Ctirad Mikeš (Mé město) připomněl, že radou bude 7. června předložen návrh vyhlášky o novém zrušení hazardu ve městě. „Buď to projde, nebo ne. Pak vám nikdo nebrání v pořádání místního referenda,“ řekl na adresu předkladatelů návrhu. „Domnívám se, že občan by měl říci toleruji, nebo netoleruji. Má právo vyjádřit, co chce, nebo nechce,“ dodal starosta, přestože podle svých slov sám není zastáncem nulové tolerance hazardu.

I další zastupitelé jsou přesvědčeni, že úplný zákaz hazardu otevírá spíše cestu do šedé zóny. „Pokud herny ve městě zakážeme, obávám se, že se přesunou na černý trh, na internetové sázení, což už není tolik kontrolovatelné. Nejsem zastáncem hazardu, ale zároveň jsem přesvědčen, že patologické hraní tímto způsobem nevyřešíme,“ uvedl zastupitel Zbyněk Šnajdr (nezávislý kandidát) a dodal: „Bojím se toho, abychom tímto způsobem pak nezačali zakazovat cukrárny, protože cukr je také nebezpečný a stejně tak kavárny nebo hospody. Nejsem příznivcem těchto zákazů, protože to vede úplně někam jinam.“

Podle lobbisty Jana Šnajdra, který s městem dlouhodobě spolupracuje, je prokazatelné, že hazard ve městě za posledních deset let výrazně poklesl. Z někdejšího počtu 22 heren jsou na území Mělníka podle živnostenského úřadu oficiálně dvě herny a čtyři kasina.

„Situace v Mělníku je dnes luxusní oproti tomu, jaká byla před lety. To, co dnes ve městě funguje, jsou exkluzivní čisté krásné prostory, kde probíhá veškerá potřebná kontrola – stejně jako registrace všech hráčů, u nichž je prováděna i kontrola, zda hráč není například v rejstříku závislých osob,“ uzavřel Jan Šnajdr.