S výstavbou budovy, kde je plavecký bazén umístěn, se začalo v roce 1973 a otevřena veřejnosti byla oficiálně roku 1977. Dostal název Plavecký bazén družby měst Mělník – Solncevo SSSR a vydržel bez větších úprav až do devadesátých let. V roce 1997 proběhla poslední rekonstrukce budovy trvající šest let do podoby, jak ji Mělničtí znají dnes.

Nyní bazén chátrá, uniká teplo a menší opravy už nestačí. „Plavecký bazén dosluhuje, technicky se dá těžko opravovat po menších částech. Ať už to budeme my, nebo nové zastupitelstvo, donutí je to bazén opravit, nebo úplně zavřít,“ sdělil místostarosta města Milan Schweigstill (Máme rádi Mělník).

Při posledním zasedání se zastupitelé nedohodli na financování rekonstrukce a návrh tak neprošel. „Po volbách to zkusíme znovu nadhodit. Náš bazén je jeden z nejstarších z okolí a díky velké hloubce se sem jezdí potápět hasiči, vojáci nebo policisté. Plavání kojenců u nás se stalo také velmi vyhledávané, bohužel se odehrává v nafukovacím bazénku v rohu budovy, jelikož chybí malý bazén. Nyní se řešila havárie odtokové jímky, kterou jsme museli nechat narychlo opravit,“ zdůraznil místostarosta.

Prioritou je škola

Problémem jsou finance, kvůli kterým byla opozice tvrdě proti. „Důležité je urovnat si priority. My víme, že bazén je ve špatném stavu, ale bylo by vhodné připravit věc zodpovědně. Nemůžeme dát stamiliony do bazénu, když plánujeme výstavbu školy, a ta je pro nás prioritou. Už na kanalizaci si město půjčilo 110 milionů korun s nezafixovaným úrokem a nyní musí platit o 5 milionů ročně víc,“ vyjádřil se za opozici Tomáš Trejbal (za ODS).

Celkové náklady na rekonstrukci se pohybují podle navrhovatelů okolo 250 milionů korun. Výhodou stavby je konstrukce z nerezové oceli, jež je podle statiků v dobrém stavu a nemusí se měnit. Naopak jednou z nejdražších položek by byla nová vana bazénu. Součástí návrhu je i tobogán, bazén pro menší děti a saunový svět.

„Ten bazén nám padá na hlavu, je rozbitá vana u bazénu, uniká teplo a celkově si myslím, že pokud se nezačne něco dít, tak nás zavřou,“ řekla Deníku jedna ze zaměstnankyň plaveckého bazénu. Školy a školky mají v povinné školní docházce plavání a pokud by došlo k úplnému uzavření objektu, budou nuceni za plaváním dojíždět do jiných měst.