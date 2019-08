Rekonstrukce bývalého pivovaru by měla začít za dva roky

Jednou z největších výzev současnosti je pro Kralupy nad Vltavou rekonstrukce budovy pivovaru, kde by mělo vzniknout městské kulturní centrum. V něm by měl najít své nové působiště Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola, knihovna a také muzeum. Chybět by pak neměly ani komerční prostory, které by mohly být využity jako kavárna, restaurace a minipivovar. Dále se počítá také s bytem pro správce objektu.

Demolice bývalé pivovarské spilky. | Foto: Martin Tlustý

„Budova je to samozřejmě komplikovaná a zpracování samotného projektu nebude vůbec jednoduché. Objekt má spoustu omezení a je docela dobře možné, že v průběhu realizace budeme muset přistoupit i na nezbytné bourací práce. V dnešní době jsou však na vysoké úrovni veškeré odborné technologie včetně širokého výběru stavebních materiálů. Jsem přesvědčen o tom, že přestavba budovy pivovaru je realizovatelná," říká kralupský starosta Marek Czechmann. Náklady na realizaci tohoto náročného projektu činí přibližně 250 milionů korun. Město má nyní k dispozici zhruba 150 milionů a počítá tudíž s variantou, že by si vzalo úvěr. „Je ale třeba podotknout, že do začátku realizace nám v současné době zbývají přibližně dva roky. Za tu dobu se nám určitě podaří něco našetřit, může se také stát, že budeme moci využít nějaké dílčí dotace," vysvětluje starosta a podotýká, že v rychlejším časovém intervalu akci zrealizovat nelze. Jako výchozí podklad pro vypracování projektové dokumentace byla zastupitelstvem města vybrána architektonická studie, vypracovaná ateliérem RH-arch s.r.o.

Autor: Martin Vávra