Rekonstrukce kralupského mostu T.G. Masaryka přes Vltavu je v plném proudu.

Střední Čechy – Medicíny je tak málo, že vystačí jen pro zlomek pacientů, kteří by ji naléhavě potřebovali. To je situace, kterou znají například zdravotníci na misích v zemích třetího světa nebo vojenští doktoři. Jejich volba bývá jasná: injekci dají tomu, kdo má větší naději na přežití; nikoli tomu, jehož stav se jeví beznadějně. Podobný přístup chce středočeské hejtmanství nově volit v přístupu k obnově památek. Cíl? Veřejné peníze nesypat do objektů, které zůstanou mrtvé, ale finanční injekci směřovat do budov, které se nejsnáze mohou probrat k životu. Do budov, jejichž záchrana je nejen možná, ale i efektivní.