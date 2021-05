Město by chtělo rekonstrukci mostu dokončit před začátkem druhé etapy stavby obchvatu, kterou má Ředitelství silnic a dálnic zahájit v září. „Určitě nebudeme most dělat ve stejné době, kdy se bude stavět obchvat, protože bychom tím omezili možnosti objízdných tras,“ potvrdila mluvčí města a připomněla, že při opravách mostů bývá nejkomplikovanější právě stanovení objízdných tras.

„Bude se dělat také mostek přes náhon v Mýtní ulic, kde se musí opravit i břehy náhonu, protože podemílají základy rodinných domů,“ uvedl místostarosta Milan Schweigstill. Také tato oprava by měla začít letos v létě.

Předpokládané náklady jsou 7,5 milionu u mostu v Klášterní a 6,5 milionu u mostu v Mýtní ulici. Částky budou jasnější až po výběru zhotovitelů.

Další záměr se týká lávky u zimního stadionu, kam bude podle Schweigstilla umístěna původní lávka, která byla u autobusového nádraží. „Musí se ovšem postavit nové pilíře,“ dodal.

Pak už bude zbývat jen oprava můstku vedoucího přes říčku Pšovky. „Jde o přejezd do areálu u Mountfieldu. Ten zatím naplánovaný není, protože jde o opravdu malý most, tak se nechává nakonec. A není v tak havarijní stavu,“ řekla Walterová Benešová.

Největší rekonstrukci mostu si město odbylo už před několika lety. V roce 2018 byl slavnostně zahájen provoz opraveného mostu Josefa Straky, takzvaného starého mostu. Náklady se tehdy vyšplhaly na třiapadesát a půl milionu korun. Z městské kasy šly jen tři a půl milionu, zbytek pokryla dotace.

Mosty v kritickém stavu

Poté Mělník přistoupil k opravám dalších třinácti mostů. „Když se řekne most, spousta lidí si představí pouze most přes Labe, který už je naštěstí opravený, ale my kromě toho vlastníme třináct dalších mostů,“ vysvětlil před časem Milan Schweigstill.

Všechny mělnické mosty začaly být v kritickém stavu ve stejnou dobu. Kontroly odhalily, že jsou na sedmibodové stupnici hodnoceny pětkou nebo šestkou, těsně před havarijním stavem. „Pokud bychom se do rekonstrukcí nepustili, bylo by pouze otázkou času, než bychom se dostali na sedmičku – a pak bychom je museli zavřít,“ řekl místostarosta.