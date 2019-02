Kompletní uzavírka mostu je ale nevyhnutelná. „S ohledem na jeho šířkové uspořádání nebylo možné, aby rekonstrukce probíhala po etapách,“ vysvětlila Edita Novotná, mluvčí zhotovitele, kterým je společnost Strabag. Dalším důvodem je i to, že je na mostě železniční vlečka do areálu papíren Mondi.

Zahájení stavby je naplánováno na 1. dubna. „Firma hodlá začít co nejdříve, aby se klíčové práce odehrály v klimaticky příznivých podmínkách. Tedy od jara do podzimu,“ řekl místostarosta Štětí Miroslav Andrt.

Připravují se návrhy jízdních řádů autobusů, které se buď budou vázat na provoz přívozu, nebo posílí spojení ze Štětí směrem do Roudnice nad Labem přes Hoštku.

Kvůli opravě bude také do října uzavřen příjezd k zahrádkám od kynologického cvičiště a dále přes vlečku u zadní vrátnice Mondi. Průchod bude možný s velkou opatrností pouze pro pěší a cyklisty. Vzhledem k provozu náhradní vlečky do areálu papíren lze také do října předpokládat delší čekací doby u závor na železničním přejezdu ve směru na Radouň a Snědovice. „Alternativní mimoúrovňové křížení je možno objet přes Hoštku a Velešice nebo přes Chudolazy a Liběchov,“ nastínil Andrt.