Za normálních okolností jsou řidiči přijíždějící do města Veltruskou zvyklí, že ve špičkách stojí často už pěkný kus před Tescem. V době oprav silnice jim cesta bude trvat ještě déle, neboť budou muset využít náhradní trasy.

Obrnit trpělivostí se budou muset od příštího měsíce řidiči v Kralupech nad Vltavou. Jedna z hlavních příjezdových tepen, silnice Veltruská končící kruhovým objezdem u Tesca a Lidlu, bude od poloviny dubna neprůjezdná. Deníku to potvrdila mluvčí Krajské správy a údržby silnic (KSUS) Petra Kučerová.

Nabízí se několik možností. Jet silnicí vedoucí od kruhového objezdu u veltruského kláštera dále směrem k nájezdu na D8 u Úžic, kde na kruhovém objezdu odbočí doprava na Kralupy nad Votavou, projedou kolem kovošrotu a Montaka a vrátí se zpátky na velký kruhový objezd u Tesca a Lidlu, odkud odbočí směrem do centra města. Deník to zkusil - se zjištěním, že objížďka je nejméně o šest kilometrů delší než běžná trasa a zabere přibližně deset minut, ovšem v době bez kolon.

Třebízského se zákazem průjezdu

Rychlejší by bylo odbočit při této objízdné trase už do Třebízského ulice, ta je ovšem poslední rok a půl opatřena značkou zákaz průjezdu. Četná auta to ale nerespektují a dodnes tudy projíždějí. Tamní obyvatele zřejmě čeká značný nárůst provozu - a řidiče pokuty.

Řidičům, jejichž cílem není Lobeček, ale část města na druhém vltavském břehu, se nabízí možnost cestou ve směru od Nových Ouholic odbočit ještě před Veltrusy na Nelahozeves. Průjezd obcí ale komplikují semafory mezi tamním infocentrem naproti rodnému domu Antonína Dvořáka a hřištěm TJ PTZ, kde probíhají stavební práce. I tak je velká pravděpodobnost, že i zde se doprava na měsíc zvýší.

Dobrou zprávou pro všechny řidiče je, že opravy Veltruské nebudou trvat věčně. Pokud vše půjde podle plánu, měla by být silnice na Kralupy zprůjezdněna už ve druhém květnovém týdnu. Podle Kučerové mají práce končit 8. května.