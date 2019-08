„Třetí etapu vnímám jako tu nejzásadnější, neboť jejím prostřednictvím vznikne prakticky ucelená plocha náměstí, kterou bychom rádi využívali na kulturní a jiné akce. Konečně se tak v centru města budou moci scházet občané, což bude mít bezpochyby velký vliv na celkový život ve městě,“ uvedl místostarosta Vojtěch Pohl.

Aktuálně jsou na náměstí pokládány obrubníky a dlažba. Probíhá rovněž výstavba dešťové kanalizace, zasíťování a posléze budou práce zaměřeny na veřejné osvětlení a zeleň. „Stromy v centru zatím nejsou příliš vzrostlé, nicméně každá výsadba zeleně je během na dlouho trať. V rámci kultivace byly logicky zvoleny porosty centrálního typu, z čehož vychází, že jednotlivé prvky by neměly být nikterak vysoké a košaté. Svůj účel však v budoucnu jistě splní,“ doplnil Pohl.

Opravy náměstí by měly být hotové do konce září, poté bude pokládání dlažby pokračovat v přilehlé Palackého ulici, která je od pondělí 5. srpna uzavřena a probíhá zde frézování vozovky. Na náměstí se tak lze dostat pouze z ulice Žižkova. Práce v Palackého ulici by měly být dokončeny v průběhu podzimu. Finální podobu však centrum dostane až po realizace následné čtvrté etapy.