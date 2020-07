Cestující budou moct v Bořanovicích a Líbeznicích využít linku 368, která bude v tomto období představovat jediný spoj od Prahy. Linka 656 navíc z Hovorčovic zamíří rovnou na zastávku Líbeznice, Škola.

Od 6. do 20. srpna se pak linka 656 vrátí do svého běžného provozu, ovšem linky 348 a 369 budou až do 28. srpna využívat objízdnou trasu mezi zastávkami Ďáblice a Líbeznice, II a vynechají zastávky Na Fabiánce, Březiněves, Na Boleslavce, Bořanovice a Líbeznice, I. Poslední zmiňovaná zastávka bude navíc jediná, kterou bude od 6. do 20. srpna vynechávat linka 368. Ta od 21. do 28. srpna bude jezdit po trase mimo Březiněves, a sice ze zastávky Skládka Ďáblice, přes zastávku Bořanovice, Náves do zastávky Líbeznice, I.