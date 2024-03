/FOTO, VIDEO/ Pracím na silnicích provázeným nepříjemnými dopravními omezeními se v nadcházející sezoně nevyhne ani Kralupsko. První z uzavírek se týká přejezdu mezi Veltrusy a nájezdem na D8 u Úžic, následovat má rekonstrukce Veltruské ulice, jedné z hlavních příjezdových cest do Kralup nad Vltavou. A vzápětí budou muset řidiči ve městě počítat s další komplikací.

Silnici od Veltrus do Kralup čeká uzavírka | Video: Alena Hedvíková

Velká uzavírka čeká řidiče od poloviny dubna v Kralupech nad Vltavou, kde se zavře kvůli opravám vozovky Veltruská ulice. Řidiči budou muset využívat objízdnou trasu kolem Kozomína, Chvatěrub a dále kolem kralupského kovošrotu, firmy Montako až na kruhový objezd u Tesca a Lidlu. Nabízí se i objízdná trasa Třebízského ulicí, kde ale před více než rokem začal platit zákaz průjezdu. Umožní město dočasný průjezd touto ulicí?

„Zatím jsme o tom neuvažovali, ale budou ještě následovat další jednání a stanoví se dopravní inženýrská opatření," řekl Deníku kralupský místostarosta Vojtěch Pohl, který si podle svých slov netroufá odhadnout, zda by dočasné povolení dopravě ulevilo. „Určitě chceme nastavit podmínky tak, aby doprava ve městě byla co nejplynulejší," dodal.

Do poloviny května

Podle mluvčí středočeské správy a údržby silnic Petry Kučerové je ve Veltruské nezbytná oprava povrchu vozovky. „Konkrétně se jedná o jeden a půl kilometru dlouhý úsek. Celková částka rekonstrukce dosahuje k 18 milionům korun," uvedla Kučerová s tím, že pokud vše půjde podle plánu, dojde ke zprůjezdnění silnice II/101 v polovině května.

Ještě před začátkem rekonstrukce Veltruské je v plánu uzavírka přejezdu na silnici II/608 mezi Veltrusy a nájezdem na dálnici D8 u Úžic. „Akce by podle dostupných informací měla trvat týden, teprve až poté začne oprava silnice vedoucí do Kralup," řekl Deníku místostarosta Veltrus Lukáš Kohout s tím, že ve čtvrtek 28. března se koná koordinační schůzka, kde se dotčená města a obce dozvědí více.

Po ukončení oprav ve Veltruské čeká Kralupy nad Vltavou další dopravní komplikace. Tentokrát se bude týkat výstavby kruhového objezdu na křižovatce Mostní, Třebízského a Třídy Legií, který nahradí poslední světelnou křižovatku ve městě.

Dlouho plánovaný projekt by v případě zdržení rekonstrukce hlavní příjezdové cesty do města musel počkat. „Aktuálně běží výběrové řízení, které částečně zadává spolu se Středočeským krajem i město. Zatím tedy není jasný termín, ale určitě musíme počkat, až dojde ke zprůjezdnění silnice od Veltrus do Kralup," potvrdil místostarosta Vojtěch Pohl.