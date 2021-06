„Hlavním úkolem prací bylo vybudování evakuačního výtahu. Měnili jsme ale i podlahové krytiny v pokojích a bylo nutné provést požární uzávěry, včetně požárních dveří,“ uvedla ředitelka centra Drahomíra Pavlíková a připomněla, že rekonstrukce probíhá od počátku loňského dubna.

Rekonstrukce, která byla nevyhnutelná, se stala v době covidové zvláště komplikovaným obdobím. „V budově, kde práce probíhaly, bydlí 108 klientů, které bychom neměli kam umístit, takže jsme veškerou činnost museli rozdělit na deset etap. Vždy jsme uzavřeli půlku patra a klienty na čas pokaždé přemístili do prostor odlehčovací služby. Bylo to velmi náročné jak pro klienty, tak pro personál, ale vše již míří do zdárného konce,“ popsala Pavlíková.

Centrum slouží svému účelu od roku 2000. Má kapacitu 248 klientů a poskytuje celkem pět druhů sociálních služeb. Jeho klienty jsou senioři s různým zdravotním omezením z mnoha koutů republiky, avšak převažují obyvatelé Mělníka.

Aby se jim zde žilo co nejlépe a cítili se tu pokud možno co nejvíce jako doma, dočkají se brzy i úprav v zahradě. „Naše zahrada byla dodnes přístupná veřejnosti. Byli jsme tak jedním z mála zařízení, které nemělo plot ani své nádvoří. Zřizovatel proto nyní areál oplocuje a v příštím roce nás čeká revitalizace celého venkovního prostranství. Ať už jsou to zemní práce, výsadba zeleně a další úpravy. Rádi bychom zvelebili i prostory, které jsou nyní v neutěšeném stavu,“ dodala ředitelka.

Tím, že areál oplotí, se ale centrum veřejnosti neuzavře. Podle ředitelky k tomu dochází spíše z bezpečnostních důvodů. „Provozujeme i domov se zvláštním režimem a spousta lidí ztrácí ve stáří orientaci. Je to tedy spíše proto, aby nám klienti nebloudili po městě,“ vysvětlila.

Klienti se v centru rozhodně nenudí. Každý den jsou pro ně připraveny různé aktivity. A pokud není zrovna omezení kvůli covidu či karanténa, každý měsíc si užívají kulturní akce. „Naším cílem je individualizovat potřeby klientů. Co měli rádi celý život, to se jim snažíme dopřát i nyní. Pokud někoho nikdy nebavily například ruční práce, nenutíme ho do nich. Jsou lidé, kteří nechtějí nic, tak si s nimi chodí aktivizační pracovníci nebo dobrovolníci jen popovídat,“ upřesnila ředitelka.

Stejně tak dobře jako denní aktivity funguje v zařízení i canisterapie a další metody, při kterých klienti přichází do kontaktu se zvířaty. „Máme svého psa Pepinu, kočku i exotické ptáky a do budoucna plánujeme chovat králíky a slepičky,“ poznamenala Drahomíra Pavlíková.

Prioritou centra je zapojit do dění také imobilní klienty. Pořídili proto speciální křesla pro ty, kteří se už neudrží ani na invalidním vozíku. „To nám umožňuje vyjít ven i s těmi, kteří jsou upoutáni na lůžko. V létě bychom rádi vyvezli do zahrady i klienty, kteří se nedostanou z postele vůbec a vytvořili pro ně takový program, aby mohli být venku pod stromy a užívat si přírodu,“ dodala ředitelka.

Pod Centrum seniorů Mělník spadají též dva domy s pečovatelskou službou, kde žijí relativně samostatní klienti. Mimo to jeho pracovníci vykonávají i terénní pečovatelskou službu, aby mohli senioři co nejdéle zůstávat ve svých domovech.