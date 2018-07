Rekreační chaty jdou na Mělnicku na dračku. Zájemci si ale musí připlatit

Mělnicko - S chataři se na Mělnicku v posledních letech doslova takzvaně roztrhl pytel. Pořizovací ceny rekreačních nemovitostí jsou totiž ve středních Čechách leckdy mnohem nižší, než je tomu u bytů či domů. Lidé hledající vlastní bydlení tak proto raději investují do chat a chalup. Podle realitních makléřů už nyní poptávka výrazně převyšuje nabídku.

Chatařské oblasti na Mělnicku zažívají v poslední době nebývalý rozmach. „Poptávka po rekreačních objektech určitě stoupla. Mezi lidmi je víc peněz a začínají se tak pomalu vracet k chataření a chalupaření. Někteří využívají chaty k víkendovému nebo prázdninovému bydlení. Stále více lidí tam ale zůstává po celý rok. Všechny nabídky, co jsme na začátku roku dostali, se už na jaře udaly,“ uvedl Viktor Janovský, realitní makléř společnosti Aktivreality v Mělníku.

Podle jeho slov závisí cena chaty zejména na jejím stavu a lokalitě. Může se tak pohybovat od 500 tisíc korun až do jednoho a půl milionu. Na její hodnotě se také značně odráží i konkrétní poloha chaty vůči ostatním rekreačním objektům, tedy jak blízko od sebe sousední budovy stojí nebo jestli se nachází přímo v chatové oblasti. Nejvyhledávanější lokality na Mělnicku jsou vzdálené do dvaceti kilometrů od Prahy, stále oblíbenější je pak také okolí Kokořínska.

„Zájemci nejčastěji hledají zrekonstruované objekty za výhodnou cenu. Oblíbené lokality jsou blízko centra města, třeba v okolních lesích, kam si mohou lidé pohodlně dojet na kole. Ceny se pohybují okolo 380 tisíc korun za pozemek s domkem bez jakékoliv rekonstrukce, až půl milionu korun pak zaplatí klienti za chatu v dobrém stavu s elektřinou a vlastním sociálním zařízením,“ zhodnotila situaci Ivana Richterová z realitní kanceláře CENTURY 21 Finem v Kralupech nad Vltavou.

Rekreační nemovitosti vyhledávají většinou lidé v produktivním věku okolo čtyřiceti let. Zájem o chataření ale mají v poslední době také mladí lidé a rodiny s dětmi. Ty preferují zejména nově zrenovované chaty, do kterých se mohou ihned nastěhovat, nebo si je pouze částečně doopravit.

„Starší lidé, kteří si po revoluci chaty koupili, se o ně už sami často nezvládají starat a tak je prodávají. Máme dokonce i několik zájemců z Prahy, pro které je to sem blízko. Zájem o koupi rekreačních objektů mají také lidé, kteří doposud bydleli v panelových bytech a teď hledají nějaké místo, kde si mohou s přáteli nebo rodinou o víkendu odpočinout. Na celoroční bydlení to ale ve většině případů není. V chatových oblastech často neteče pitná voda a ta užitková se na zimu uzavírá,“ dodala Ivana Richterová z Kralup nad Vltavou.

Mnoho klientů prý také upřednostňuje menší pozemky okolo 300 až 400 metrů čtverečních. Nechtějí totiž na chatu jezdit zahradničit a pracovat, ale spíše se po dlouhém pracovním týdnu uvolnit. „Klienti, kteří chaty a chalupy shánějí, se ve většině případů spokojí i s menším domkem nebo třeba statkem, který pak využívají rekreačně. V Neratovicích ale momentálně žádné nabídky nemáme, nejvíc chalup k prodeji je směrem od Mělníka na Kokořínsko a Českou Lípu. Tady jsou pozemky moc drahé a proto ani není moc poptávka,“ vysvětlil realitní makléř Marcel Peter z Neratovic.

Ceny menších rekreačních nemovitostí v okolí se pak mohou podle jeho slov vyšplhat na 800 tisíc korun. Pokud ale chtějí lidé využívat chatu jako rodinný dům, tedy ke klasickému celoročnímu bydlení, musí být připraveni investovat i více než dva miliony.

Brzy by se ale mohla situace na českém trhu s nemovitostmi výrazně změnit. „Myslím, že se poptávka po nemovitostech pomalu sníží a ceny začnou stagnovat. Nejdříve to samozřejmě ovlivní byty a domy, ale to jde ruku v ruce. V následujících letech tak mohou začít klesat i ceny chat a chalup,“ namítl Viktor Janovský. V říjnu tohoto roku má totiž Česká národní banka zpřísnit kritéria pořizování hypoték, na které už tím pádem více lidí nedosáhne. Poptávka po bydlení by se tak mohla společně s cenami v průběhu roku zase snížit.

Chataření i chalupaření je trend, který ve středních Čechách opět nabírá na síle. Podobná situace jako na Mělnicku je i v okolí Mladé Boleslavi, kde jsou nejoblíbenější menší chatky v osadách za cenu okolo 400 až 700 tisíc korun. „Lidé už nehledají jenom chaty na horách, jako tomu bylo po revoluci. Chtějí hlavně menší chaty k prázdninovému nebo víkendovému bydlení. Zájemci obecně vyhledávají spíše klidné lokality, nebo třeba i starší zástavby v obcích,“ uvedl Dušan Jaroš z realitní kanceláře MH Reality v Mnichově Hradišti.