Mělnicko /ANKETA/ - Pryč jsou doby, kdy u řek bývaly plovárny nacpané k prasknutí. Například mnozí Poděbraďáci si jistě vzpomenou na plovárnu nad zámkem směrem k soutoku, která se také objevila ve filmu Hrdinný kapitán Korkorán, který se natáčel právě v lázeňském městě. Po ukončení těžby písku a vzniku prvního jezera v sedmdesátých letech minulého století se do Labe už nikdo koupat nechodí.

Mezinárodní koupací den v Labi, který má hlavně ukázat, že v řekách už se opět koupat dá, se chystá letos v neděli 9. července. Už po šestnácté se milovníci vody ponoří do řeky nejen na několika místech České republiky, ale i v Německu. Celá akce proběhne například za podpory Klubu veslařů mělnických, poplave se jako vždy od soutoku Labe a Vltavy k veslařskému klubu v 17 hodin. Vstup do Labe bude z mělnického břehu.

Koupání v Labi při druhém ročníku znemožnily úniky toxických látek ze Spolany Neratovice a nefunkčnost některých čističek odpadních vod po povodních v roce 2002.

Na Boleslavsku se v posledních letech stala velmi oblíbenou pláž u Jizery v Mnichově Hradišti. Za poslední rok toto místo pořádně prokouklo, a to především díky dobrovolníkům, kteří se snaží místo stále zvelebovat. „Na začátku června se tam sešli dobrovolníci, kteří pláž po zimě uklidili a připravili na sezonu. Navíc na pláži letos byly nainstalovány stoly s lavičkami a venkovní gril, který mohou návštěvníci využívat," prozradila projektová manažerka města Martina Kulíková a dodala, že město už letos žádné větší úpravy neplánuje. „Během léta tam bude probíhat běžná údržba, ale letos už žádný větší zásah nechystáme."

Na oblíbené pláži Podlázky v Mladé Boleslavi zatím k žádným velkým změnám nedošlo. Město plánuje místo zavézt oblázky. Také by tam v budoucnu mohlo vzniknout dřevěné molo, ale vše je momentálně v řešení s Povodím Labe. Vzhledem k tomu, že v místě hrozí záplavy, je nutné, aby molo bylo dobře zabezpečené a nedošlo například k jeho uvolnění.

V Nymburce v přístavišti se sem tam objevují také plavci, mnozí se chodí koupat i od parku Na Ostrově. „Voda v řece mi vůbec nevadí. Mnohdy je tak čistá, že si vidím na nohy. Už jsem viděl dokonce i raka. A to je pro mne potvrzení, že se voda v Labi pročistila," říká Pavel Krátký.

Město Nymburk má k dispozici několik studií, jak by mohla vypadat veřejná plovárna a kde by se měla nacházet. Jedna varianta počítá s místem, kde je dnes poříční policie, další možností je prostor za nymburským zimním stadionem, kde by býval stál nový plavecký bazén, pokud by se pro něj město rozhodlo.

Na Labi byl bazének, vzpomíná Anna

Brandýs nad Labem – Mezi města, kde byla po válce velká plovárna na řece, patřil i Brandýs nad Labem. Anna Mikešová byla tehdy tak osmiletá holčička a se sestrou se tam chodily koupat. „Vzpomínám si, že majitel plovárny pan Semián měl na řece bazén na sudech se zábradlím, kam proudila labská voda a my tam stačily. Plavčík pan Fidler nás tam učil plavat na koženém řemínku, s tyčí opřenou o zábradlí," vzpomíná rodačka. Plovárna prý měla krásné šatny a sprchy, betonové brouzdaliště pro batolata, volejbalové hřiště, pingpongové stoly a dřevěná plata, na která se vešlo kolem šesti lidí, kde se mohli opalovat.