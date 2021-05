„Nyní se připravuje smlouva k podpisu a práce začnou v nejbližší době. Vila Karola bude sloužit po opravách pro potřeby mělnické základní umělecké školy,“ uvedl místostarosta Milan Schweigstill. Podle mluvčí radnice Barbory Walterové Benešové by se s pracemi mělo začít v létě.

Umělecká škola dosud sídlí ve dvou historických budovách v centru města, v Palackého ulici, kde se vyučuje hudební a taneční obor, a Na Vyhlídce, kde má zázemí hudební a výtvarný obor. „Kromě zázemí pro pedagogy a menších učeben jsou ve vile Karola i dvě velké místnosti, jedna z nich bude sloužit i jako malý hudební sál pro koncerty a z druhé vznikne výtvarný ateliér,“ popsal Schweigstill.

Práce na vile potrvají zhruba rok. „Je to historická budova, ale jde tam o takové drobné úpravy. Zvenku je v podstatě hotová, nebude se na ní tedy dělat například fasáda a podobné věci. Dojde na generální rekonstrukci elektroinstalace. Tím, že je vila velká, to samozřejmě bude trvat,“ popsala mluvčí radnice Barbora Walterová Benešová s tím, že se v budově počítá s posouváním příček téměř do původního stavu.

Knihovna, která ve vile sídlila dlouhých čtyřicet let, až do loňského roku, se mezitím přesunula do Domu služeb na náměstí Karla IV., kde obývá celé jedno patro. Kvůli vládním nařízením proti šíření koronaviru ovšem zatím neměli čtenáři možnost ji pořádně navštívit. „Lidé si na nové místo knihovny zatím neměli moc příležitostí zvyknout. Je otevřená až nyní, i když tam nějak střídavě fungovalo výdejní okénko,“ potvrdila mluvčí, podle které už ale čtenáři nové sídlo knihovny přece jen přijali. „Hlavně díky tomu, že se na knihovně udělaly polepy. Přes celý dům jsou v oknech vylepené knihy. Že jde o knihovnu, tedy jde poznat už na první pohled,“ doplnila.

Neogotická vila Karola z poslední třetiny 19. století vlastně sestává ze dvou objektů. Stavbu si dal postavit postavit mělnický okresní tajemník František Vinkler podle projektu architekta Aloise Filcíka. Nejdříve byl v roce 1876 postaven dům čp. 41 a o deset let později i druhý s čp. 40.

Jak se později ukázalo, Vinkler vilu postavil z odcizených peněz, které vzal ze záložny, kde byl pokladníkem. I proto nějakou dobu místní říkali vile Kradlovka. Rozsudku za rozsáhlou zpronevěru se Vinkler už nedožil. Jeho působení nepřežila ani hospodářská záložna. V Mělníku stihl založit divadelní soubor, starostovat Sokolu nebo zorganizovat národní pouť na Říp.