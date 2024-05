Forenzní značení jízdních kol, koloběžek a kompenzačních pomůcek se koná 18. a 19. května a 15. června v garážích kralupského městského úřadu na Palackého náměstí.

Dorazit tam můžete pouze po předchozím objednání, termín si lze zajistit buď prostřednictvím rezervačního systému na webu bezpecnekralupy.cz, nebo na čísle 777 798 208. Zájemci ale musí počítat s tím, že se rezervace rychle plní, nyní už jsou volné pouze některé časy na červnový termín.

Forenzní identifikační značení je především prevencí, označená věc je opatřena varovnou samolepkou, která má odradit případné pachatele. Na pohled ho nezaznamenáte, viditelné je pouze pod UV světlem. Registrace v Národním registru forenzního identifikačního značení v případě krádeže umožňuje individuální identifikaci každé označené věci území celé České republiky, což urychluje návrat věci majiteli. Značení a registrace jsou zdarma.

Forenzní značení nabízí kralupské městská policie už sedmý rok, označila už přes tisíc věcí. Další značení má následovat letos na podzim.

Krádeže jízdních kol nejsou ojedinělé, v minulém roce jich státní policie evidovala v Česku přes pět tisíc.

Co s sebou a jak to probíhá

Jedinou povinností majitele, který si bude chtít nechat daný předmět takto označit, je dostavit se s předmětem (jízdním kolem, koloběžkou, kompenzační pomůckou), které bude v dobrém technickém stavu, čisté a suché, přinést hodnověrný doklad totožnosti a vyplnit příslušné formuláře. Aplikace forenzního značení a registrace trvá přibližně 15 minut.

Značení se provádí tak, že strážníci předmět označí pomocí speciálního roztoku a varovnou nálepkou (Chráněno DNA - Městská policie Kralupy nad Vltavou), vyfotografují a vyplní s vámi příslušné formuláře (přihláška do evidence a souhlas se zpracováním osobních údajů), které jsou potřeba pro zaregistrování předmětu do databáze městské policie a do mezinárodní databáze.

V případě, že se jedná o nově zakoupený předmět, je vhodné přinést i doklad o nákupu. Není to však povinnost, lze vyplnit čestné prohlášení o nabytí. Vhodné je také přinést servisní knížku jízdního kola.

Zdroj: bezpecnekralupy.cz