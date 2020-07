„Minulý rok byla doprava z důvodu stavebních prací vedená po mostním provizoriu, které se postavilo vedle původního mostu. Ten se kompletně zboural a nyní se na jeho místě nachází nový,“ připomněl tiskový mluvčí.

Vraňanský ocelový zdvižný most, který byl na místo dopraven 22. dubna na palubě lodi, je nyní v předčasném užívání, měří 23 metrů na délku, 7 metrů na šířku a překlenuje vjezd do plavebního kanálu. Stavba bude společně s dalšími dvěma mosty po svém dokončení pohyblivá a dálkově ovládaná z 9 kilometrů vzdáleného velína zdymadla v Hoříně.

Dopravní situace se mění také v Lužci nad Vltavou, kde se otevřel nový ocelový most v ulici 9. května. Ten měří 25 metrů na délku a 6,5 metru na šířku. Má obdobné parametry jako ten původní. „Krabicové železobetonové opěry s kamenným obkladem připomínajícím historický charakter plavebního kanálu v sobě skrývají prostory pro zdvižnou technologii,“ poznamenal mluvčí.

120 let starý most byl havarijním stavu

Most, který stál v Mělnické ulici, byl už navíc 120 let starý. Měl už za sebou řadu oprav i z minulosti a byl v havarijním stavu. „Doprava přes něj se držela s vypětím všech sil do doby, než se dokončil most v ulici 9. května,“ připomněl Jan Bukovský a zdůraznil, že veškerá doprava v Mělnické ulici se až do letošního října uzavřela a nyní pokračují práce ve výstavbě napojení na další most. „Nachází se asi padesát metrů od toho původního, směrem k Vraňanům, je ale nutné k němu upravit nájezdy na obou březích,“ vysvětlil mluvčí.

Pro lodní dopravu sice stavba mostů nyní žádné omezení nebo změny nepřináší, v budoucnu ji ale čekají lepší možnosti než doposud, a to díky zdvihacím zařízením, která ke stavbám přibudou během následujících šesti měsíců. „Dnes mohou pod mosty proplouvat lodě vysoké maximálně 4,5 metru. Nejnižší z mostů je ten železniční v Lužci nad Vltavou, který možnosti limituje. Až budou mosty vybaveny zdvihacím zařízením, proplují pod nimi plavidla vysoká sedm metrů,“ doplnil Bukovský.

Práce začaly v červnu loňského roku. V současnosti se na kanále Vraňany – Hořín pracuje na sedmi mostech. Celkové náklady dosahují přibližně miliardy korun. Podle mluvčího se objevily menší komplikace v okamžiku, kdy se plavební kanál vypustil až do dna a odkryly se původní konstrukce mostů. „Zjistilo se, že některé věci nejsou takové, jak se předpokládalo. Situace se ale průběžně zvládla,“ podotkl Jan Bukovský.

Otevření mostů vítá ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. „Jsem přesvědčen, že zlepšené parametry Vltavy pomohou vnitrozemské plavbě uspět v konkurenci s těžkou silniční dopravou a přispět k ekologickému zásobování metropole,“ řekl s upřesněním, že zdvižná technologie umožní proplutí moderních velkých osobních lodí i lodí přepravujících objemný náklad.

Jiří Štraub