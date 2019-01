Mělník, Všetaty – Skoro pětiletý Ríša Matoušek ze Všetat se těšil, že mu Ježíšek nadělí oblečení, v jakém létá po světě Superman, a robota. Obě přání se mu splnila. Po Štědrém večeru šel dokonce do postýlky v supermanském overalu místo v pyžámku. A robot ležel vedle něho. Pod stromeček ale dostal ještě jeden kouzelný dárek. Skutečného bratříčka.

Alena Zajíčková se druhým synem Alexandrem, který přišel na svět na Štědrý den. | Foto: Deník/Petra Špitálská

Richardovi rodiče Alena Zajíčková a Václav Matoušek počítali s tím, že se jejich druhý syn narodí do Vánoc. „Termín jsem měla týden před Štědrým dnem, kdyby se Alexandr nenarodil do druhého svátku vánočního, porod by mi museli vyvolat," vypráví Alena Zajíčková, která přivedla oba své syny na svět v nemocnici, kde pracuje jako zdravotní sestra na anesteziologicko-resuscitačním oddělení.



Alexandr ale na sváteční pátek nečekal. O dva dny dříve, Na Štědrý den mezi nocí a ránem začal hlásit, že se záhy narodí. „Po čtvrté hodině mi praskla voda a už jsme jeli," vzpomíná maminka, která tehdy ještě netušila, že má před sebou dlouhý porod. Alexandr, kterému říkají Lexa, Saša i Alex, se narodil ve 22 hodin 44 minut. „Samé dvojky a čtyřky, v čase, datu i roce. To snad musí něco znamenat," přemýšlí Alena Zajíčková.



Na druhého syna se těšila, jen ji trochu mrzelo, že nebude se starším Ríšou u stromečku. Sama prý o nadílku nepřišla. „Dárky mi přivezli sem do porodnice, rozbalovala jsem je mezi kontrakcemi," směje se.



Jméno vybírali s partnerem Václavem společně. Chtěli, aby Richardův sourozenec nosil také královské jméno. „Děvčátko by bylo Alžběta," vrací se Alena Zajíčková do doby, kdy ještě nevěděli, že budou mít druhého syna. „Chtěla jsem ale zase chlapečka," přiznává.



Tatínek Richarda a Alexandra je kuchař. „A dobrý kuchař! Říkám mu, že je druhý Pohlreich," chválí Alena Zajíčková svého muže, který vaří v podniku na pražském Staroměstském náměstí. A samozřejmě i doma.



Už jsou spolu osm let. Potkali se v mělnické nemocnici. Alena, která tehdy studovala střední zdravotnickou školu, tam chodila jako žákyňka na praxi, a Václav tam byl na civilní vojenské službě.



Ríša se na brášku moc těší. „Myslím, že mi bude pomáhat. Jen aby na malého nežárlil," říká Alena Zajíčková.