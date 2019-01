Kralupsko - Jeden ze školáků zameškal přes čtyři sta hodin, z toho třetinu má neomluvených.

Škola? Ta není pro naše děti důležitá. Takhle zřejmě uvažují rodiče dvou dětí z Kralupska, které v základní škole za první pololetí strávily jen pár týdnů.

Právě kvůli nedbalosti rodičů se o případ zajímají policisté. Dokonce už podruhé. Za trestný čin ohrožování výchovy dítěte už byli totiž rodiče nedávno odsouzeni.

Jedno z dětí v prvním pololetí tohoto školního roku zameškalo přes čtyři sta hodin, třetinu z nich měl dokonce neomluvených. Druhý školák chyběl v lavici přes tři sta hodin, omluvenky mu chyběly na pětadvacet z nich.

Mluvčí mělnické policie Jana Žáčková uvedla, že rodiče dětí na konci dubna převzali usnesení o podezření ze spáchání stejného trestného činu, za který už byli před časem souzeni. „Osmatřicetiletá žena a její o rok starší druh z Kralupska svým nezodpovědným chováním umožnili a nezajistili dětem pravidelnou školní docházku,“ vysvětlila Jana Žáčková a dodala, že oběma dospělým hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Odborníci se shodují, že případ z Kralupska není ojedinělý. Sociální pracovnice ve všech městech regionu řeší ročně desítky případů zanedbání povinné péče, většina z nich se také týká problematiky záškoláctví.

Případy, kdy rodiče skončí ve vězení, jsou však výjimečné. Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Mělníku Drahomíra Pavlíková před časem uvedla, že to bývá v průměru jeden případ za dva roky.

Rodiče si přitom neuvědomují, že má jejich nezodpovědnost největší dopad právě na děti. Podle ředitelky neratovické základní školy 28. října Miloslavy Lamačové to mají ve škole velmi složité. „Takové děti často dostávají odloženou klasifikaci, to znamená, že v lednu nebo v červnu nedostanou vysvědčení a mají dva měsíce na to, aby se látku doučily. Vysvědčení dostanou teprve po přezkoušení na konci března nebo září,“ řekla Miloslava Lamačová.

Ředitelé škol předávají případy záškoláků sociálním pracovnicím v případech, když mají děti více než pětadvacet neomluvených hodin.