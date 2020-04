„O několik lidí bez domova, o kterých víme, je postaráno. Městská policie Mělník je pravidelně kontroluje. Strážníci jim opatřili ručně ušité roušky od dobrovolných dárců a pravidelně je informují o aktuální situaci. Protože tato skupina obyvatel se těžko dostává k informacím,“ uvedla Barbora Walterová Benešová, tisková mluvčí mělnické radnice.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Přes relativní klid ale má radnice vymyšlené plány, co by se dělo, kdyby mezi lidmi bez domova propukla infekce. „Dle nového nařízení vlády máme pro tyto osoby bez přístřeší zajištěný prostor, kdyby se v jejich řadách objevila nákaza koronavirem, aby se operativně umístily do karantény. Co se týká Noclehárny Mělník, tam byl změněn režim. V současném nouzovém stavu již není možné přespání na jednu noc, ale když do tohoto zařízení přijdou, musí tam už zůstat do ukončení této mimořádné události. Respektive můžou odejít, ale už se nesmí vrátit. Jinak ve městě Mělník s lidmi bez domova žádný problém není,“ dodala Walterová.

Odborníci na problematiku ale říkají, že pro lidi bez střechy nad hlavou jde život zhruba stejně, jako tomu bylo před koronavirovou krizí. „Myslím, že v životě lidí, kteří žijí na ulici se v podstatě nic nezměnilo. Žijí stále stejným životem, jen s rouškou. Jistě, nemají možnost si roušku vyvařit a podobně, ale u nás ji lze na kontaktním místě vyměnit za novou,“ upozornila u Ivana Dvořáková, ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Mělník. Zároveň ale dodala, že měnit roušku si lidé bez domova nechodí. „Nemají tu potřebu. Zásobu roušek ale máme dostatečnou i za předpokladu, že by situace přitvrdila, máme dost kontaktů na dobrovolníky, kteří jsou schopni roušky operativně našít. Dokonce posíláme roušky i do Nymburka,“ dodala.

Oblastní spolek počítá i s další formou pomoci. „Jsme kdykoli připraveni otevřít sociální šatník. Může se stát, že bude někdo kontaminovaný. My okamžitě připravíme čisté ošacení, ale naštěstí není situace ještě natolik vyhrocená,“ poznamenala Dvořáková.

Na lidi bez střechy nad hlavou ale myslí i na dalších místech ve Středočeském kraji, například v Kolíně. Tam pro ně zajistili balíček, který obsahuje rukavice, roušku a dezinfekci. Balíček si mohou lidé vyzvednout zdarma na ubytovně pro osoby bez přístřeší. Tím ale pomoc nekončí; další balíčky má při své každodenní práci v terénu i Městská policie Kolín a také nezisková organizace Prostor+, která pracuje v rámci terénních programů s touto cílovou skupinou obyvatel. „V lokalitách, kde se tito lidé nejvíce pohybují a zdržují, rozmisťujeme informační leták o možnosti si tyto ochranné pomůcky na ubytovně vyzvednout,“ uvedla Šárka Hrubá, tisková mluvčí kolínské radnice.