„Odvolaný ředitel Technických služeb jmenoval do funkce vedoucí krematoria svou třiadvacetiletou přítelkyni. Nemaje tato kvalifikaci ani obyčejný řidičák, v pracovní smlouvě je vedena coby technický pracovník. Výše příjmů je ovšem vysoký nadstandard. Také jí pan ředitel v rámci investic do krematoria pořídil do kanceláře gauč za 15 tisíc korun, pračku se sušičkou za 35 tisíc nebo reproduktory za 12 tisíc korun, a to všechno z veřejných financí," uvedl Tomáš Trejbal (ODS), mělnický radní pro věci sociální.