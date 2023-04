Jsou na Mělnicku vhodné podmínky pro pěstování křenu?

Povím příběh od začátku a začnu chřestem. Ten se tu pěstoval od nepaměti. Pro velkopěstování potřebujete lehkou písečnou půdu, která je zároveň bohatá na výživu a hlavně závlahu. Bez ní to prostě nejde. Tu na pár lokalitách u nás v Hostíně u Vojkovic máme a v Česku je opravdu jen pár podobných míst. Již pět let zkoušíme lokality a technologie vhodné pro naše půdy. Díky tomu už teď víme, že náš křen je jedinečný. To bez diskuze - testováno na lidech.