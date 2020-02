„Je pravda, že někdo to nechápe jako rozptylovou loučku, což je prostor, kam s výjimkou toho okamžiku rozloučení nemá už následně nikdo vstupovat. Někdo si tam však dělá pomníčky a jiní tam zase nosí květiny. Lidé si musí uvědomit, že když se rozhodnou pro rozptýlení, tak už tam tyto věci nemají co dělat,“ stěžuje si mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

Vedení města se tedy rozhodlo loučku uzavřít a tím tak zabránit nežádoucímu vstupu. U cesty by však mělo vzniknout pietní místo, kde bude například možné zapalovat svíčky apod. „Chceme to tam celé kultivovat. Možná se tam vysadí i nějaké keře, aby ta zadní strana vytvářela „stěnu“,“ dodává místostarosta.

V souvislosti s rozptylovou loučkou však nastávají radním i další povinnosti. „Ministerstvo pro místní rozvoj nám jasně sdělilo, že tu loučku musíme vydefinovat, katastrálně oddělit a následně zadat do katastru nemovitostí. Také bychom měli mít knihu o tom, kdo tam rozptýlil své nejbližší. Budeme to řešit tím způsobem, že tam bude kontaktní adresa na správce hřbitovů, a těm to občan vždy nahlásí. V rámci zákona o pohřebnictví ministerstvo zkrátka tyto věci vyžaduje,“ vysvětluje mělnický starosta Ctirad Mikeš.