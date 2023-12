Lidé ve vašem věku většinou politiku nesledují. Co vás k tomu vedlo? Je to asi dva roky, co jsem se o ni začala zajímat více. Přivedla mě k tomu neutěšená situace mělnického útulku pro zvířata, kam chodím už přes šest let venčit psy a který je už přes 25 let v provizorní budově. Oslovila jsem tehdejší vedení města, což bylo víceméně bezvýsledné. Zavedlo mě to ale na zasedání zastupitelstva. Od té doby jsem na ně začala pravidelně chodit a zajímat se o komunální politiku celkově.

V patnácti letech jste se tedy o místní politiku začala zajímat více, co bylo ale úplně prvním impulsem?

Ještě na základní škole k nám do třídy přišel tehdejší starosta Ctirad Mikeš a přednášel nám o škodlivosti alkoholu. To je jedna z mých nejoblíbenějších vzpomínek. (pozn. red. Před šesti lety tehdejší starosta Mikeš jezdil městem pod vlivem alkoholu a během té doby třikrát boural, naposledy přímo do zdi radnice. Sypal si pak popel na hlavu a k jeho odstoupení tento průšvih nakonec nevedl.) Tehdy jsem zjistila, že mě politická situace v našem městě zajímá.

Co se vám na sledování zasedání zastupitelstva líbí?Dělám si vlastní názor. Baví mě číst si materiály a pozorovat diskuzi mezi jednotlivými zastupiteli. Teď jsem ale trochu zklamaná.

Proč jste zklamaná?

Myslela jsem, že se situace na městě s nástupem nového vedení zlepší - třeba se konečně pohne stavba nového útulku. Bohužel po více než roce nemůžu stávající vedení podpořit, zdaleka nenaplnilo moje očekávání. Chválit rozhodně nemůžu ani opozici. Špatná je zejména komunikace mezi oběma stranami, na zasedáních se spolu často v podstatě hádají. Je to smutný pohled.

Máte nějak politický vzor? Komunální a celostátní?

Jsou politici, se kterými sdílím některé názory. Někteří mi jsou sympatičtí vystupováním, ale přímo vzor jsem si zatím nenašla.

Chtěla byste třeba studovat politologii?Politologie je jedním z oborů, které mě lákají.

Chtěla byste v budoucnu kandidovat do mělnického zastupitelstva?

Nevím. Záleží mi na tom, co se děje v našem městě a chtěla bych mít možnost situaci zlepšit. Zatím na to ale rozhodně nemám dost zkušeností a politika mi přijde jako dost toxické prostředí. Takže jestli budu někdy kandidovat, je nyní ve hvězdách.