Mělničtí zastupitelé se na svém posledním zasedání domluvili, že projednávání rozpočtu pro rok 2020 odloží na další jednání, které se uskuteční v pondělí 16. prosince. Důvodem je především dopracování některých nesrovnalostí.

Mělnická radnice. | Foto: Ilustrační foto: Archiv Deníku

Cílem radních je schválení rozpočtu ve výši 440 milionů korun. „Myslím, že už máme o rozpočtu jasno, ale některé změny ještě nastanou. Chceme se zaměřit na snižování administrativy. Víme, že to bude úkol na delší dobu. Ta reorganizace se musí udělat hlavně lidsky a koncepčně, Budeme na to tlačit nejen na úrovni města, ale případně i u příspěvkových organizací,“ říká mělnický místostarosta Milan Schweigstill. Dále pak dodává, že získané peníze půjdou na podporu sportu a do dalších investic. Radní tak chtějí vyhovět stanoveným podmínkám finančního výboru, s kterým budou před prosincovým zasedáním ještě jednat.