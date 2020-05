ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Za deštivého počasí tak vyhrály restaurace, které nabízely krytou zahrádku. Na ostatní si příliš mnoho hostů nestihlo najít cestu, než se do nich pustil déšť, případně chladnější počasí. Některé zahrádky se tak kvůli počasí ani rovnou neotevíraly. A pokud vedoucí restaurace kvůli počasí rozhodl zahrádky opět uklidit, hovořili o tom, že nejspíš nechají provozy otevřít až 25. května, kdy se mají otevřít i vnitřní prostory restaurací a hospod.

Nad živlem vyzrál třeba Němý medvěd v Mělníku. „Nám počasí tolik nevadí, máme zateplenou zahrádku. Takže tu máme dvaadvacet stupňů a jsme v pohodě,“ řekl s úsměvem vedoucí restaurace Martin Medek. Němý medvěd tak po několikatýdenní pauze opět fungoval. „Lidé docela chodí, máme standardní provoz na obědy. Jsme ale specifický případ díky naší kryté zateplené zahrádce,“ podotkl. Jediný problém ale vidí v tom, že podnikatelé v oboru jen těžko shánějí informace o aktuální situaci, co se týká platných opatření. „Něco řekne někdo v televizi, potom někdo něco jiného napíše na Internet. Z toho jsme rozpačití, chtělo by to jasný kanál, na kterém se dostaneme k informacím. Sami tak akorát hledáme, kde si myslíme, že by mohlo něco být,“ vysvětlil.

Lukáš Pokora, majitel Restaurace Terasa v Neratovicích, uvedl, že otevření po několika týdnech počasí prostě poznamenalo. „Nějací lidé přišli, ale ve většině případu si přišli lidé pro jídlo s sebou do krabičky. Jedlo tu pět, šest stolů,“ popsal aktuální situaci. Podle něj se ale nemusí jednat o obavy z koronaviru, jako spíše reakci na počasí.

Návrat školáků do lavic se odehrával za zvýšených hygienických opatření. Deváťáci utvořili skupinky nejvýše po patnácti žácích, kteří měli mezi sebou rozestupy už od vstupu do školy. To ale není všechno: třeba na Základní škole v Kralupech nad Vltavou byli pedagogové vybaveni jak rouškami, tak i štíty přes obličej. O přestávce se odehrávala desinfekce ve třídách, jako další z opatření zamezující šíření koronaviru.