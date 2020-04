Nadále platí dodržování hygienických pravidel v podobě používání dezinfekce rukou a dvoumetrových rozestupů. U vstupu budou i nadále asistovat strážníci a budou měřit teplotu. Občan, u kterého bude naměřena vyšší tělesná teplota, nebude do budovy úřadu vpuštěn.

„Ve středu 15. dubna, kdy byly jen tři úřední hodiny na Městském úřadě Mělník, bylo odbaveno 105 předem objednaných občanů v urgentních záležitostech. Návštěvy jsou od pondělí 20. dubna možné v úředních dnech, a to v pondělí od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 18:00 hodin. Poté ve středu od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin. Mimo úřední dny budou obě budovy městského úřadu uzamčeny. Zároveň se obnovuje činnost rezervačního online systému. Přesto žádáme občany, aby i nadále upřednostňovali v komunikaci s úředníky telefonní nebo e-mailovou komunikaci,“ říká Barbora Walterová Benešová, tisková mluvčí města Mělník.

Odbor dopravních a správních agend

Na registr řidičů, řidičské průkazy, evidenci obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady a matriku je nutné se objednávat přes rezervační online systém. Prosíme o dodržování časů, na které se klienti objednají. Tím by se měla eliminovat možnost shromažďování se klientů v čekárně, kde by následně těžko dodržovali bezpečný dvoumetrový odstup.



Obecní živnostenský úřad

Klienti budou odbaveni bez zvláštního omezení.