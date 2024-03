Oblíbené sakury musí být do konce března pokáceny. Než skončí vegetační období.

„Termíny se mi zdají šibeniční. Nikdo s občany nekomunikoval a najednou je rozhodnuto. Už bývalému vedení jsme před několika lety doporučovali, aby probrali kácení s dalšími odborníky. Tehdy jsem se snažila zachránit asi jedenáct stromů, dnes jich je dvaadvacet," řekla Deníku zakladatelka petice Klára Dědová, vystudovaná zahradní a krajinářskou architektka, které je i členkou mělnické komise životního prostředí.

Ve snaze zamezit kácení sakur nepolevuje. „Žádáme o dílčí přepracování projektu revitalizace Fričovy ulice odborníky, zajištění optimálních podmínek pro stromy ve městě," dodala.

Sakury se mají opět vrátit

Snaha zachránit sakury se zdá být nereálná. „Prvním záměrem už za bývalého vedení města bylo pokácet jen ty stromy, které jsou podle odborníků mrtvé - tedy čtyři sakury. Jenže to by znamenalo téměř každý rok rozkopat ulici a kácet další dva stromy. Projekt nebyl správně dopravně připraven a musel se nechat celý předělat. Teď už to nejde zastavit," řekl mělnický radní pro dopravu Jindřich Špergl.

Zásadní přitom je, že projekt počítá s výsadbou nových stromů, přibýt jich tam má šestadvacet. „A znovu půjde o sakury,“ potvrdil Deníku Špergl.

Po vykácení stávajících stromů bude následovat oprava chodníků, které sakury svými kořeny poničily. Město také plánuje přidat v ulici parkovací místa. „Dost aut tam stojí částečně na chodnících, protože není kde zaparkovat,“ připomněl radní pro dopravu a dodal, že celkové náklady se vyšplhají na 11 milionů korun.

Klára Dědová spolu s dalšími lidmi ale pokračují v úsilí dosáhnout alespoň snížení počtu stromů, které mají padnout „Ráda bych se ještě snažila vyjednávat. Vidím tam potencionální řešení - zmírnění kácení. Mohli by ustoupit z přidání parkovacích míst na nynějším zatravněném pásmu u hranice pozemku základní školy," vysvětlila, jaké je podle ní nejlepší řešení situace.

Současně naopak vyzdvihla, že město využije při výsadbě nových stromů moderní technologie. „Poprvé za devět let se řeší ulice s použitím inovativní technologie, kdy se pracuje s modrozelenou infrastrukturou, retencí dešťové vody," zmínila metody, které město pro výsadbu nových sakur využije.