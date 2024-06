Oblíbenému ovoci letos nepřálo počasí. Po dubnových mrazech plody částečně poničily i vydatné červnové deště, po nichž byly mnohé jahody nahnilé. „Bohužel voda jahodám uškodila, to už jsme zažili několikrát. Stačí jeden vydatný déšť a může být i po úrodě," uvedla Dagmar Hančová z vraňanské farmy. „Víme, že se to některým zákazníkům nelíbilo, ale počasí nelze ovlivnit," poznamenala.

Jahody na polích farmy Hanč, kam míří na samosběry lidé z okolí i ze vzdálených míst, už docházejí. Samosběr má pokračovat už jen do středy 12. června. „Nyní jsou poslední dny, kdy u nás je možné si jahody nasbírat. Začali jsme o měsíc dříve, proto také o měsíc dříve končíme," vysvětlila spolumajitelka podniku.

Na polích dozrávají hrachové lusky

Vedle jahod stále pokračuje samosběr hrášku. Také na těchto polích zasáhlo počasí, kdy sucho a mráz poničily část porostů. „Tady ale déšť naopak pomohl. Porosty termínujeme, aby nám nedozrály všechny lusky naráz. Ty novější jsou na tom lépe," upřesnila farmářka.

Za jeden kilogram nasbíraného hrášku dá zákazník 80 korun. Přímo u pole si také může koupit košík na lusky za třicet korun.

Nově také začal samosběr čerstvé cibule, který je na farmě úplnou novinkou. „Lidé jsou u nás zvyklí až na cibuli určenou k uskladnění. Letos jsme se rozhodli ke samosběru k letní spotřebě. Do deseti kilogramů zaplatí zákazník za jeden kilogram patnáct korun, nad deset kilogramů se cena snižuje na dvanáct korun za kilo," potvrdila Hančová a dodala, že cena se bude lišit podle množství i u česneku, který si ve Vraňanech lidé také mohou sami nasbírat.

Za česnek ze samosběru zaplatí lidé do deseti kilogramů rovnou stovku za kilo. Od deseti do třiceti kilogramů se cena snižuje na devadesát korun. Od třiceti do padesáti kilogramů vychází na osmdesát korun za kilo, od padesáti kilogramů výš už pouze na sedmdesát korun.

Čerstvou cibuli i česnek si lidé mohou koupit také v tamní prodejně. Cena už je ale vyšší. U cibule zaplatí zákazník za kilo 29,90 koruny, kytice česneku vychází na 170 korun za kilogram. Lze si koupit i usušený česnek, který stojí 190 korun za kilogram.

Léto s rajčaty, okurkami a paprikami

Farma Vraňany se dříve zabývala pouze jahodami, časem se Hančovi zaměřili i na další druhy ovoce a zeleniny. Prázdniny budou patřit samosběru cibule, okurek, cuket a rajčat. Nově přibude samosběr paprik a o trochu později bude možné nasbírat si dýně.