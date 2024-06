Co si představíte pod pojmem okurková sezona? Na farmě Hanč ve Vraňanech to znamená čas samosběru okurek. „Zatím sklízíme jen my, ale brzy nabídneme možnost samosběru našim zákazníkům," řekla Deníku Dagmar Hančová, spolumajitelka vraňanské farmy.

| Video: Youtube

Cena okurek při samosběru bude vyšší než loni, ale jen o pár korun.