Tragický osud navěky změnil život mladé rodiny z Mělnicka. Teprve devětadvacetiletému Pavlovi náhle selhalo srdce, zůstaly po něm dvě děti a těhotná manželka. Na pomoc pozůstalým se v internetovém světě zvedla vlna solidarity.

Rodina v době, kdy ještě byli všichni pohromadě. | Foto: Foto: se souhlasem Gabriely Blechové

Po Pavlově smrti zorganizovala jeho sestra Gabriela Blechová sbírku. „Náhle mu selhalo srdce, nepomohla ani usilovná snaha jeho těhotné ženy, prarodičů a poté záchranářů, nepodařilo se ho zachránit a jeho srdce navždy utichlo," napsala ke sbírce Gabriela. Její bratr trpěl nedomykavostí chlopně a vyšším tlakem, jeho zdravotní stav však sledovali pravidelně lékaři.

Starý most přes Labe bude do léta zavřený. Nový most i řidiče čekají těžké časy

„Rodina zvládá situaci těžce, ale fungovat musíme, především kvůli dětem. Lilinka tím, že jí je 6 let, vnímá situaci více než Dominik (3). Chápe, že je tatínek v nebíčku, mluví s ním, chodí na hřbitov zapalovat svíčky," popsala smutné časy rodiny. „Dětem se věnoval naplno, hrál si s nimi. Den co den pomáhal své ženě se vším. Děti milovaly jeho smysl pro humor. To všechno jim teď moc chybí," dodala.

Na Pavla zavzpomínala i jeho učitelka ze základní školy. „Pavel byl můj žák na Základní škole v Byšicích. Byl to slušný, milý kluk. Měla jsem radost, když mě požádal o přátelství na facebooku. Nedávno jsem mu gratulovala k sňatku a věřila, že ho velké štěstí bude provázet celý život. Jeho úmrtí mě ranilo," vyjádřila se Dana Strouhalová.

Sprejer počmáral po setmění vlak ve Všetatech. Nápis je dlouhý osmnáct metrů

Protože Lucie zůstala po smrti manžela sama a s třetím dítětem na cestě, rozhodla se sestra zesnulého zorganizovat finanční sbírku. Cílová částka je pět set tisíc korun, zatím se vybrala více než polovina.

„Peníze budou použity na financování provozu domu, na uhlí, energie a náklady spojené se třemi malými dětmi,“ upřesnila Gabriela Blechová s tím že v případě vybrání vyšší částky by byly peníze využity na dokončení dětských pokojů v podkroví.