Schválený rozpočet počítá také s rekonstrukcí bazénu

Mělnická radnice prosadila na loňském posledním jednání zastupitelstva rozpočet pro současný rok, a to ve výši 446 milionů korun na příjmové stránce a 436 milionů na stránce výdajové. Desetimiliónový rozdíl mezi oběma položkami souvisí se splácením úvěru, ke kterému by mělo dojít nejpozději do konce roku. Od roku 2021 by tedy Mělník neměl mít žádné úvěrové zatížení.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek