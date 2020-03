I když někteří Deníkem oslovení ředitelé domovů pro seniory na Mělnicku vědí, že zákaz návštěv je pro obyvatele domovů stresovou událostí, preventivní opatření, která doporučuje krajský úřad, jsou podle nich na místě. „Již máme vyhlášen zákaz návštěv,“ reagoval na dotaz Mělnického deníku ředitel Domova senioru Vidim Milan Hrubeš. Zákaz návštěv byl vyhlášen už v pátek v Domově seniorů Červený mlýn ve Všestudech. Pro návštěvy jsou od pondělí také uzavřená veškerá oddělení mělnické nemocnice.

Ne všechny domovy pro seniory zákaz návštěv zavádějí. Například Centrum seniorů Mělník zákaz zatím nezavedlo. „Jsme v každodenním kontakt s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a zatím uzavírat domov pro návštěvy nebudeme. Situaci kolem koronaviru ovšem bedlivě monitorujeme,“ sdělila Deníku ředitelka domova Drahomíra Pavlíková.

Jedním z důvodů, proč některé domovy seniorů ve Středočeském kraji zatím zákaz návštěv nevyhlásily, jsou obavy i o psychické zdraví obyvatel. Mnozí z nich se totiž velmi těší na návštěvu svých rodinných příbuzných a omezení kontaktu s nimi by bylo pro ně velmi stresující a depresivní a nikdo zatím nedokáže odhadnout, jak se šíření koronaviru bude v České republice vyvíjet. Pokud by byl náznak zvýšení šíření nového viru, vedení domovů by hned reagovalo.

„Jak jsem zmínila, každé ráno jsme v kontaktu s hygieniky, situaci každý den bedlivě sledujeme. V případě potřeby jsme připraveni zavést veškerá nutná opatření, a to včetně zákazu návštěv. Zatím k tomu není důvod, což nám potvrdili i hygienici, se kterými vše konzultujeme,“ dodala Drahomíra Pavlíková.

Stejně jako na Mělnicku i v některých dalších regionech Středočeského kraje jsou domovy pro seniory, kde zákazy návštěv ještě nezavedly. Například v kladenském domově seniorů vyzývají návštěvníky, aby nenavštěvovali zařízení, pokud se vrátili z oblastí zasažených koronavirem a nebo se u nich objevily příznaky chřipky či nachlazení.

„Vyčkáváme. Pokud by to ale situace vyžadovala, jsme připraveni zavést mimořádná hygienická opatření. Nyní funguje ve standardním hygienickém provozu. I v průběhu chřipkové epidemie jsme domov nezavírali, vše je to také o přístupu návštěvníků,“ sdělila ředitelka hořovického Domova Na Výsluní Drahomíra Boubínová.

Naopak na Rakovnicku jsou již návštěvám uzavřené veškeré domovy pro seniory.