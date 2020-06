Palackého náměstí v centru Kralup nad Vltavou má za sebou rozsáhlou rekonstrukci. Hlavní náměstí na druhém vltavském břehu, Seifertovo, na změnu k lepšímu zatím marně čeká. Pro plochu mezi věžáky v Lobečku, která se nachází naproti kulturnímu domu, by byla nadějí dotace. Ta se ale zatím nerýsuje.

Seifertovo náměstí by se rekonstrukce dočkat mohlo, ovšem jen s dotacemi. | Foto: Deník/Petra Špitálská

Jak potvrdil mluvčí radnice Aleš Levý, město by rekonstrukci rádo provedlo, dokázalo by to ale pouze s přispěním některé z dotací. Hradit náklady z městské kasy podle něho nebude reálné ani v příštím roce. „Rekonstrukce Seifertova náměstí je dost nákladná, takže je spíš otázkou dalšího období, k čemu se zastupitelstvo přikloní. Kdybychom ovšem získali dotaci, jistě bychom lokalitu rekonstruovali,“ vysvětluje Levý s tím, že Kralupy v současné době investují peníze do jiných projektů, například do oprav chodníků a vozovek.