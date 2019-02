Medvídci, panenky, kočárky, nábytek do pokojíčku, vybavení do dětských kuchyněk a mnoho dalšího, to vše jsme zde měli možnost obdivovat. Téměř každý si zde našel tu svou oblíbenou panenku z dětství. Zajímavé je, jak se tyto panenky dochovaly a jak jsou opravdové a lidské, v porovnání s některými, které mají doma děti dnes. Ale každá doba má své a možná je to i tím, že nám přijde nejkrásnější to, s čím máme spojené své dětství. Paní Neumannová se své sbírce věnuje již 10 let a o každé hračce poutavě vyprávěla seniorům její příběh. Další hračky jsou potom vystaveny na zámku Stránov.

Vlasta Koudelková