Od pátečního večera po ní poté, co odpoledne vyrazila do okolních lesů na houby, ale do chaty se už nevrátila, pátrali nejen středočeští policisté, ale vzhledem k lokalitě i jejich kolegové z krajů Libereckého a Ústeckého. Společně s psovody, dobrovolnými hasiči – a nasazena byla i Letecká služba Policie ČR.