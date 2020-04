ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Osoby v exekuci mají možnost požádat o její odklad a lidem v insolvenci pak zjednoduší situaci snížení měsíčních splátek nebo jejich přerušení. To jim však pouze získá čas, problém to nevyřeší. Možnou alternativou pro řešení u lidí nad padesát let i na Mělnicku může být bezplatná právní konzultace.

Právní poradna organizace Iuridicum Remedium (IuRe) se zaměřuje především na právní poradenství seniorům v oblastech dluhové problematiky a exekucí, ale i nájemního bydlení nebo pracovněprávní problematiky. „Našimi klienty jsou senioři, kteří by jinak nedosáhli na komerční advokátní právní pomoc. Přesto se domníváme, že i oni by měli dosáhnout na profesionální právní pomoc, která jim umožní řešit jejich problémy efektivně a hlavně rychle a tím minimalizovat negativní dopady na jejich život, ať už po stránce materiální, tak po sociální či zdravotní,“ uvedl výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil.

IuRe tak spolupracuje při poskytování právní pomoci výlučně s advokáty. „Díky tomu můžeme problém řešit komplexněji a ve vybraných případech tak třeba přebíráme bezplatně i advokátní zastoupení,“ doplnil Vobořil.

V minulém roce advokáti zastupovali klienty jak v řízeních před soudy, tak před exekutory, v insolvenčních řízeních, ale i v řízení před finančním arbitrem. V řadě sporů se rovněž podařilo dosáhnout smírného řešení díky vstupu advokáta do jednání s protistranou.

Mobilní poradna se chystá do Mělníka

Právní pomoc je poskytována různým způsobem. Základem je možnost osobní konzultace s advokátem v pražské kanceláři. Již dva roky funguje rovněž tzv. Mobilní poradna, kdy ve spolupráci s úřady partnerských měst a obcí vyjíždí advokát tam, kde není dobrá dostupnost bezplatné právní pomoci. Loni tato poradna působila ve městech celkem pěti krajů. Vzhledem k současné situaci muselo být osobní poradenství omezeno a IuRe se soustředí na poradenství přes web a na telefonické konzultace. „Nicméně již plánujeme konání dalších mobilních poraden a 27. května bychom měli přijet do Mělníka. Samozřejmě doufáme, že nám vývoj epidemie umožní poradnu zrealizovat, protože problémů, které seniorům pomáháme řešit, bude i přes opatření vlády přibývat,“ dodal Vobořil.

Senioři se mohou objednat do mobilní právní poradny na osobní konzultace, případně si domluvit telefonickou konzultaci na telefonu 776 703 170, případně zaslat dotaz na webovou poradnu na www.iure.org.

Nejčastější důvody dluhové pasti:

Dítě a mateřská dovolená

Neúspěch v podnikání

Zdravotní stav

Snížení příjmu

Rozvod

Ztráta zaměstnání

Ručení za úvěr, který dlužník přestane splácet

Hazard, alkohol

Život na dluh

Půjčka pro přítele, který peníze nevrátí