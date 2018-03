Šest paneláků ve městě letos získá nástupní plochy pro hasiče

Mělník – Hasiči a záchranáři mají problém na mělnických sídlištích dostat se k budovám, aby mohli dělat svou práci. Ve všech ulicích auta parkují po obou stranách komunikace a u vysokých budov nejsou nástupní plochy pro složky integrovaného záchranného systému. Mělnická radnice proto přistoupila k řešení, že vybuduje nástupní plochy u panelových domů vyšších než pět podlaží.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Ondřej Zuntych

Podle místostarosty Mělníka Milana Schweigstilla je již pro město vypracovaný systém, kde se nástupní plochy vybudují. „Letos začneme s první etapou tohoto záměru na sídlišti v Rousovicích. Tam vznikne šest takových ploch pro záchranáře,“ vysvětlil místostarosta.

Řešením ovšem není podle místostarosty vybudovat další asfaltovou plochu. „Z toho by se okamžitě stalo parkoviště pro osobní auta a neplnilo by to svůj účel. Většinou se to dělá tak, že jsou to travnaté plochy, které jsou pod povrchem zpevněné, aby unesly těžké hasičské auto,“ říká Milan Schweigstill s tím, že v dalších letech vzniknou na mělnických sídlištích další takové plochy. Celkem jich bude ve finále devětadvacet.

Podle velitele mělnických hasičů Zbyňka Štajnce je všeobecný problém dostat se s velkými hasičskými vozy na sídliště, projet ulicemi a ještě někde zaparkovat. Průjezdnost obousměrných komunikací je například na sídlišti Sportovní zhruba tři metry a přitom by podle předpisů měla být minimálně šest. „Mnohdy se nevytočíme ani v křižovatkách, jak jsou auta hustě štosována u sebe,“ vysvětlil Štajnc s tím, že velké auto s plošinou by se možná do úzkých uliček dostalo, ale už by nebylo možné plošinu vysunout, protože by nebylo kam umístit opěrné nohy do stran kvůli parkujícím autům.

Slova místostarosty Milana Schweigstilla potvrdil i Petr Semín, investiční technik z mělnického oddělení služeb, správy a údržby komunikací. „Naše oddělení služeb, správy a údržby komunikací má zpracován investiční záměr, respektive návrh řešení, nástupních ploch pro zásahová vozidla HZS pro sídliště v celém městě. Jedná se o provedení takových stavebních úprav a dopravního označení, která by měla v případě potřeby zásahu vozidel HZS umožnit přístup k bytovým či panelovým domům vyšším než pět nadzemních podlaží,“ uvádí investiční technik.

Navržené stavební úpravy jsou konzultovány s hasiči, aby připomínky byly zapracovány do jednoduché projektové dokumentace. „Pro letošní rok máme už vybraného zhotovitele pro první etapu v sídlišti Rousovice, který vytvoří šest nástupních ploch. V následujících letech předpokládáme, že budou tyto plochy vybudovány ještě v sídlištích Slovany, Střed, Pivovar a další v Rousovicích,“ dodal Semín.

V I. etapě v sídlišti Rousovice se jedná o nástupní plochy u následujících domů:

- ulice Pražská čp. 2643,2644,2645

- ulice Sportovní čp. 2719,2720

- ulice Sportovní čp. 2721, 2722 a 2723,2724

- ulice Sportovní čp. 3203

- ulice Sportovní čp. 3204, 3205, 3206

- ulice Sportovní čp. 2717, 2718