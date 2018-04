Sezona se blíží. Lidé už se snaží hubnout do plavek

Mělnicko – Břicho není tak pevné, jak by mohlo být. Ty bicepsy by se daly taky trochu posílit. Vždyť se blíží plavková sezóna!

Na tyto myšlenky přichází stále více lidí v regionu. Dokládá to zkušenost osobních trenérů i provozovatelů fitnessu. Zkrátka, jaro je tady a letní dovolené a plavky jsou najednou tak nějak až příliš blízko. A lidé začínají ladit formu.



Rozdíl je pouze v tom, o co kde mají lidé zájem. Zatímco v mělnickém fitness Siesta je podle obsluhy zájem o cvičení vlastní vahou, jinde podle dalších provozovatelů lidé raději posilují, nebo běhají na běhacích pásech.

Ale i to se prý mění v průběhu roku. „Sezona je v největším proudu do května, kdy lidé potom chodí zase cvičit ven,“ řekl Jiří Kazda z kralupského Orange Gymu.



Zatímco tedy nedávno odpadli „ledňáčci“, kterým novoroční předsevzetí příliš dlouho nevydrželo, další vlna teprve přichází. „Teď je nával kvůli jarnímu boomu. Z ledňáčků vydržela tak třetina, lidé teď opravdu nahánějí formu do plavek,“ podotkl osobní trenér Zdeněk Holeček z HM Gym Mělník.





Trendem je teď podle slov Zdeňka Holečka běhání na pásu. „Je zájem o kardio činnosti hubnutí. Lidé také chodí na K2, to je takový pás do mírného kopce, který si rozeběhnete sám,“ vysvětlil.



Obecně ženy prý vyhledávají skupinová aerobní cvičení s lektorem. Muži přijdou obvykle sami, často i s konkrétní představou.

Většinou prý podle Zdeňka Holečka muži chtějí shodit břicho. A ptají se i po osobních trenérech, aby cvičili správně.



Podle Jiřího Kazdy z Orange Gymu není jednoduché popsat, jak se obliby cvičících metod u lidí mění. „Všechny druhy cvičení, co jsme zavedli, jsou stejně obsazené. Záliby se mění, jednou je něco oblíbené více, druhé méně, ale pak se to obrací,“ poznamenal.



Milan Hanousek z Diamond Gym ještě k tomu dodal, že svou roli hraje i roční období. „Třeba na spinning chodí cyklisté v zimě, v létě jezdí raději venku. Na léto tak o třetinu zájem opadne“ vysvětlil.



Souhlasí také s tím, že lidé chtějí od osobního trenéra se cvičením poradit, minimálně v začátku. „Je to tak. Většina lidí, co přijde poprvé, chce trenéra alespoň na pár hodin,“ řekl. A i podle něj cvičících před plavkovou sezonou přibývá. „To je taková klasika. Chodí ale také lidé, co nikdy necvičili,“ podělil se o svoji zkušenost Hanousek.

CHTĚJÍ HUBNOUT RYCHLE

Problém je podle trenérů ale v tom, že se lidé snaží za krátkou dobu dohnat to, co delší dobu zanedbávali. „Určitě je jednodušší formu udržet průběžně. Lidé jsou pak překvapení, že za dva měsíce neshodí na požadovanou postavu,“ zdůraznil Zdeněk Holeček. Je však třeba prý počítat s tím, že co se nějakou dobu nabíralo, bude se i nějakou dobu shazovat. Navíc rozhodně nestačí pouze shodit váhu, tělo je potřeba zpevnit.



Mělnický osobní trenér Martin Zelenka hovořil také o stravování jako o velice důležitém faktoru při získávání vysněné postavy. Tréninkový plán, případně vysvětlování, jak správně cvičit a posilovat, nejsou tím jediným, s čím dokáže trenér pomoci. „Většinou lidi vyhledávají osobního trenéra, aby jim třeba pomohl i sestavit jídelníček,“ potvrdil Zelenka. Současně ale upozornil, že lidé si nemusejí uvědomit, že právě v začátcích cvičení by měli vyhledat pomoc trenéra. „Začínají si ale uvědomovat, že by měli vyhledat někoho, kdo by jim v začátcích, nebo i dlouhodobě pomohl. Ne všechno se dá vyčíst z internetu,“ zdůraznil zkušený trenér, který vedle zájmu o posilovny zaznamenává v současné době i trend kruhových tréninků a skupinových lekcí. „Je o to zájem i z finančního hlediska, je to jinak nákladné, než osobní hodina. Možná zažívají ve více lidech i jinou motivaci a atmosféru,“ dodal.