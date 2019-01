Mělnicko/ V okrese během letošního dubna přibylo více než dvě stě nových pracovních míst. Zároveň je méně nezaměstnaných .

Míru nezaměstnanosti nižší než pět procent Mělnicko už dlouho nepamatuje. Od března do dubna letošního roku však v regionu ubylo 177 uchazečů o práci a míra nezaměstnanosti, se tak po dlouhé době dostala na hodnotu 4,9 procenta.



„K poslednímu dubnu jsme evidovali 2757 nezaměstnaných,“ uvedl analytik Úřadu práce v Mělníku Josef Slavík.



Tento výrazný pokles nezaměstnanosti by se přitom nemusel zastavit ani v průběhu května. Pomoci by k tomu mohl nástup sezonních prací.



V průběhu dubna mělnický úřad práce nově zaevidoval 366 uchazečů, zatímco za stejné období ukončilo evidenci 541 lidí. Najít si práci se v dubnu mimo jiné dařilo i absolventům všech stupňů škol a mladistvých. Na konci dubna jich bylo v evidenci 183, což je o dvacet méně než na konci března.



Významnou část nezaměstnaných osob však stále tvoří ženy a zdravotně postižení občané. Žen dochází na mělnický úřad práce 1691, a tvoří tak více než 61 procent ze všech osob vedených v evidenci úřadu.



Osob se zdravotním omezením je bez práce 526 a tvoří tak přes devatenáct procent z celkového počtu všech nezaměstnaných.



Dobrou zprávou je, že výrazně přibylo volných pracovních míst. Je to další předpoklad k tomu, že nezaměstnanost by mohla klesat i nadále. Nezaměstnaní si nyní mohou vybírat z 1496 volných pracovních pozic, což je o 202 míst více než o měsíc dřív.



„Na jedno volné pracovní místo tak v současnosti připadá v průměru 1,9 uchazeče,“ informoval Slavík a dodal, že v průběhu dubnu bylo nově nahlášeno 498 volných pozic.



Z roku na rok je statistika nezaměstnanosti ještě příznvější než z měsíce na měsíc. „Ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 se totiž počet uchazečů snížil o 422,“ uzavřel analytik mělnického úřadu práce.