„Městská policie potřebuje opravdu kvalitní zázemí. V příštím roce budeme pokládat optický kabel, protože tam samozřejmě bude kamerový systém. Jenom částka na samotné položení půjde řádově do milionů. Předpokládáme, že v dalším roce pak začne rekonstrukce vily,“ vysvětlil mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

Součástí nového sídla městských strážníků by měly být kanceláře, operační centrum a také kamerový systém, který by se měl oproti současnému stavu dočkat svého rozšíření. Do budoucna se počítá i s vybudováním kotců pro policejní psy.

„Chtěli bychom, aby se městská policie posílila o nějaké psovody. Občas je samozřejmě využíváme, ale to je v rámci spolupráce s Neratovicemi. Vlastní jednotku psů zatím nemáme,“ říká místostarosta.

Součástí centra bude také parkoviště. Jedna část poslouží pro parkování vlastních služebních vozů městské policie, druhá potom pro úředníky města. V současné době ještě není jasné, jakým způsobem bude fungovat dosavadní středisko v Husově ulici.

„Pravděpodobně tam zůstane jenom služebna. Ještě není rozhodnuto, jestli bude obsluhována. Spíše se ale přikláníme k tomu, že bychom ji vybavili komunikační technikou, aby bylo zajištěné propojení s operátory, kteří budou v Plavební ulici,“ dodává Milan Schweigstill.