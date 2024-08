Pro předplatitele

Alena Hedvíková dnes 06:06

/FOTO, VIDEO/ Dostat se z jedné strany silnice na druhou je ve Vehlovicích docela nebezpečnou záležitostí. Čtvrtí projedou denně tisíce aut. Prochází tudy tranzitní silnice spojující Mělník a Českou Lípu. A že by řidiči respektovali maximální povolenou rychlost, se podle zjištění Deníku říct nedá. Už několik let má automobily usměrňovat orientační ukazatel rychlosti. To ale nestačí.