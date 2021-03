Šťastnější konec, než jak se situace zprvu jevila, mělo drama, jež před bezmála pěti roky zažívali záchranáři z Neratovic: bojovali o život ještě nenarozeného miminka. Přednedávnem, když to ještě opatření proti šíření koronaviru umožňovala, se s tímto klučinou setkali znovu. A mohli si nejen povyprávět, ale úplně maličko i společně zazlobit.

Rodiče záchranářům představili zachráněného chlapce. | Foto: ZZS Středočeského kraje

Dokážete si vybavit, co jste dělali 21. srpna 2016? Asi sotva; za půl roku to bude už pět let. Sportovním nadšencům by možné stačila malá nápověda: byl to den, kdy ochlazení s deštěm zaháněly pod střechu lidi, kteří si v tehdy zřízených olympijských parcích zvykli sledovat dění na olympiádě v Riu (nicméně ta už tehdy stejně spěla do finále). Paní Gabriela Petra a záchranáři z Neratovic však vzpomínky pracně lovit v paměti nemusejí. Na okolnosti, za kterých se tehdy setkali, se nezapomíná. Stejně jako na to, že výsledek tehdejšího úsilí lze klidně srovnávat s vítězstvím na olympiádě. Přinejmenším.