Podle ní ovšem není šance je jednorázově naměřit a bude proto zapotřebí kontinuální měření. Na silný puch si stěžují lidé večer, kolem 23 hodiny nebo i brzo ráno. V nepravidelných intervalech se objevuji i přes den.

Obyvatele Kralup a okolí trápí silný zápach. Nikdo neví, co je jeho původcem

Kauza se nyní dostala až na ministerstvo životního prostředí. „Věc, jak jistě obyvatelé vědí, řeší inspekce životního prostředí a krajský hygienický ústav. My jsme navíc kontaktovali kralupské hasiče, přes které domlouváme mobilní vůz, jež dokáže určité jednotky zaměřit, zatím to je v jednání. Také jsme napsali na ministerstvo životního prostředí a čekáme na odpověď,“ sdělil Deníku Vojtěch Pohl (Nová Vlna), místostarosta Kralup nad Vltavou.

Ten dále informoval, že došlo k setkání s vedením spolčeností Synthos a Unipetrol, při němž město požádalo firmy o spolupráci.

Orlen se k věci vyjádřil následovně: „Stížnosti týkající se zápachu v okolí areálu s provozními pracovníky ihned pečlivě prověřujeme. V současné době můžeme konstatovat, že rafinerie je ve standardním stavu a neeviduje žádné mimořádné události ani pachové vjemy,“ sdělil mluvčí společnosti Michal Procházka.

Orientační měření

Město proto na školu Generála Klapálka umístilo měřící zařízení, které sice není profesionální, ale poslouží alespoň orientačně. Profesionální stanice se nachází vedle zimního stadionu.

Všechny zjištěné hodnoty mohou lidé sledovat online. „Zajistili jsme aplikaci na našich stránkách, kdy obyvatelé mohou zkontrolovat, jak je na tom ovzduší v Kralupech,“ dodal Pohl.

Zmizí z centra Mělníka komplex socialistických budov? Nahradit by ho mohly byty

Řešení je podle místostarosty i v možných speciálních sáčcích, do kterých je možné zápach zachytit a poslat na rozbor.

„Nemůžeme na někoho jen tak ukázat prstem a obvinit ho, když se zatím nic špatného nenaměřilo. Vše se musí prověřit a bohužel některé věci, byť se snažíme, nejdou uspíšit,“ dodal.

Inspekce životního prostředí totiž prověřovala zápach hned několikrát, ovšem bez výsledku. „Řešíme to, víme přesně o co jde, ale nejsme schopni říct odkud to jde. Zabývá se tím více úřadů. V kontaktu jsme s většinou subjektů, které se nacházejí v areálu rafinerie, ale prověřujeme i další jiné možnosti, které by mohly být příčinou,“ informoval Radek Tláskal z České inspekce životního prostředí.