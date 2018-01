Silvestrovská bilance: shořelé popelnice, poraněné oko a nepořádek v ulicích

Mělnicko – Po oslavách konce starého roku zbyl v ulicích měst nepořádek, poškozená vozidla a převrácené nebo dokonce shořelé popelnice a odpadkové koše. Například neratovické náměstí Republiky vypadalo včera po rozednění jako ve válečném stavu. V předzahrádce jedné z restaurací byly vytrhané dřevěné plaňky a odpadky v každém koutu. „Byla jsem ráno na procházce se psem a ten nepořádek je snad rok od roku horší,“ uvedla Markéta Svobodová z Neratovic.

Policisté řešili podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové během noci několik neshod a potyček a samozřejmě i rušení nočního klidu. Právě v Neratovicích řešili poškozená auta od pyrotechniky v ulici Edvarda Beneše, v Kralupech hledali ukradenou zimní bundu a v Mělníku poškození plotu opilci. „Na Mělnicku jsme hodně řešili během noci rvačky, potyčky, házení petard pod nohy chodců, dopravní nehody s lehčím zraněním a celkově to byly samé výtržnosti,“ doplnila Johnová.

Podle mluvčí středočeské záchranky Petry Effenbergerové vyjížděli během silvestrovské noci zdravotníci ke 172 případům v celém kraji, což je o čtyři případy méně než v minulém roce. Na Mělnicku to bylo poprvé už před osmou večer, kdy se mladý muž poranil zábavní pyrotechnikou. „Vybuchlá rachejtle zasáhla muže do oka. To naštěstí nebylo zasaženo přímo a mladíka po ošetření záchranáři nechali na místě,“ vysvětlila Effenbergerová.

V půl čtvrté ráno potom vyjížděli záchranáři k ženě, která pod vlivem alkoholu upadla tak nešťastně, že se poranila na hlavě. „Posádka rychlé zdravotnické pomoci po ošetření přepravila zraněnou osobu do zdravotnického zařízení,“ potvrdila mluvčí záchranky.

Hasiči zase museli během noci vyjíždět několikrát do Kralup, kde hořely plastové kontejnery. „Požárů, které způsobily rachejtle, nebo petardy bylo několik. Většinou zahořelo křoví nebo stromy,“ vysvětlil mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.