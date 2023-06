Houkající sirény z neratovické Spolany zazněly ráno ve středu 14. června. Jak Deníku potvrdil Martin Čech, ředitel sektoru HSEQ Bezpečnosti životního prostředí a kvality podniku Spolana, výjezd byl nahlášen v 8.22 hodin a jednalo se o únik kyseliny sírové z potrubí. "Aktuálně je již akce ukončena," uvedl Martin Čech.

Chemický závod Spolana Neratovice. | Foto: ČTK

Informace o události se objevila také na webových stránkých města i na facebookovém profolu. "Vážení občané, ve Spolaně byl vyhlášen druhý stupeň poplachu z důvodu úniku kyseliny sírové. Obratem byl poplach snížen na první stupeň, únik se tedy týká pouze daného provozu Spolany a obyvatelům nehrozí žádné nebezpečí."

Jak uved Martin Čech původně byl vyhlášen II. stupeň poplachu, který byl po minutě změněn. Jednalo se o vyhlášení spíše z preventivních důvodů, aby se nestalo, že havárie vznikne na hranici provozu směrem ven.

„Vše bylo neprodleně sanováno. Nedošlo ke škodám na zdraví a majetku, ani úniku do životního prostředí. Kyselina byla včas zachycena. Jednalo se o defekt na potrubí. Zatím nevíme, jestli to byla nějaká příruba nebo prasklina. To je předmětem vyšetřování,“ potvrdil Martin Čech.