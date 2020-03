Svozové firmy fungují i v době současné krize dále. Ostatně – nemají ani jinou možnost. Navíc manipulace s komunálním odpadem představuje neustále hygienické riziko – za každé situace. Opatrnost je tedy stále na místě. Žádná revoluce ve výbavě zaměstnanců tak není vlastně třeba. „V podstatě mají zaměstnanci standardní ochranné prostředky jako vždy, tedy rukavice, pracovní obuv, pracovní oděv. V současné době ale přibyly roušky. V autech jsou i desinfekční prostředky, také v zametacích vozech,“ popsal současný stav Miloslav Jindra, ředitel Technických služeb města Mělníka.

Nedostatek dezinfekce prý společnost nepociťuje. „Průběžně ji doplňujeme. Desinfekční prostředky používáme. Provozujeme sportovní halu, autobusové nádraží, veřejné WC. Jsme tedy desinfekčními prostředky předzásobeni,“ podotkl.

I personál společnosti Tilia Mělník, která se specializuje na nakládání s odpady, používá ochranné pomůcky jako roušky, rukavice a ochranné obleky a v autech má k dispozici desinfekci. Její jednatel Jiří Beránek ale uvedl, že ochranné prostředky není v současné době tak jednoduché sehnat. „Co člověk první dny neměl z vlastních zásob, tak v podstatě neměl. Na začátku krize jsme tak jeli vlastních zásob, museli jsme se o lidi postarat,“ popsal.

Ačkoliv to i s rozdílem v podobě roušek vypadá, že se pro pracovníky svozových firem nic nezměnilo, není to tak docela pravda. Ve firmě Tilia nyní začíná práce o něco dříve. Důvodem je samozřejmě prevence, aby se pracovníci moc nepotkávali. „Minimalizujeme styk s lidmi, ať už to jsou naši zákazníci, nebo třeba dispečeři,“ popsal Beránek.

Řidiči se tak nepotkávají mezi sebou, ani s dispečerem. Díky zavedeným opatřením mají všichni ráno připravené v přihrádce dokumenty s pokyny pro následující den. A ani v terénu není třeba se potkávat se zákazníky. „Výhoda je, že přijedeme k zákazníkovi, kde je nádoba s odpadem již naložená, vyměníme ji tedy za prázdnou a jedeme,“ popsal jednatel.

I do řad Tilia Mělník se v posledních dnech promítl projev solidarity. „Ženy seděly na šicích strojích a ušily pro zaměstnance roušky. Tím, že pracujeme v tomto oboru, jsme měli na začátku kam sáhnout pro respirátory. Ceny ale vylétly nahoru a ani nejsou k sehnání. V tomto ohledu musím poděkovat zaměstnancům, že pomohli s šitím,“ dodal Jiří Beránek.