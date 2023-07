/VIDEO, FOTO/ Druhé prázdninové úterý patřilo ve Lhotce u Mělníka dětem. Tetička Mína v podání Jitky Králové, ředitelky Regionální Muzea Mělník, vyprávěla malým návštěvníkům jak se ve skalním obydlím žilo.

Tetička Mína i kráva Straka. Ve Skalním obydlí Lhotka se vyprávělo | Video: Deník/Alena Hedvíková

Objekt, který je chráněnou státní památkou, vypadá na první pohled jako obrovský. Vstupem do světnice byly ale děti překvapené. Místo velké místnosti na ně čekal malý prostor, který plnil všechny účely – od vaření po koupelnu až ložnici. Nechyběla názorná ukázka funkčnosti některého náčiní.

Festival Moře u Mělníka: Parkem Na Podolí zněly bubny a voněly exotické dobroty

Skalní byt ve Lhotce u Mělníka pochází pravděpodobně z poloviny 19. století a je nejdéle obývaným kokořínským skalním obydlím. Poslední obyvatelka Marie Holubová se zde narodila a žila až do svých 82 let (do roku 1982).