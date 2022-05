Od podzimu se karty zdály být rozdány jasně. Na sklonku loňského listopadu sloučení odhlasovali krajští zastupitelé (kraj je totiž zřizovatelem těchto škol) – s tím, že od září se obory analýza potravin, počítačové sítě a chemik operátor přesunou do Neratovic; obory mechanik elektrotechnik, elektromechanik pro zařízení a přístroje a strojní mechanik pak do mělnické integrované školy.

Budoucí chemici odmaturují v Kralupech. Ohlášený konec učiliště dostal odklad

Optimalizace oborů, zkvalitnění výuky, finanční úspory a špatný stav budov (s v minulosti protékající střechou) patřily k hlavním argumentům, jimiž zástupci kraje zdůvodňovali potřebnost takovéhoto kroku, proti němuž protestovali žáci, jejich rodiče – a ohrazovala se i část pedagogického sboru.

V Neratovicích sice chybí chemická laboratoř, avšak počítalo se s tím, že do konce prázdnin se potřebné zázemí v podobě odborných učeben podaří vybudovat; navzdory hlasům pochybovačů.

Sloučení počká na novou laboratoř

Potrvá to déle, je už nyní jasné. Mluvčí kraje David Šíma Deníku v úterý potvrdil, že právě kvůli laboratoři se slučování pozdrží. „Z důvodu nutného vypořádání požadavků stavebního úřadu a hasičů pro vybudování odborných učeben v Neratovicích byl termín sloučení zmíněných škol odložen tak, aby žákům byly zachovány optimální podmínky pro studium a nebyl žádným způsobem narušen jejich učební plán. K samotnému přesunu by poté mělo dojít od školního roku 2023/2024,“ konstatoval.

Neznamená to ale, že se nic neděje – a na plánovaný krok dojde prostě o rok později. Na kralupské škole se šíří nejasnosti – a otazníky, na které se odpovědi teprve budou hledat. Deníku to potvrdila její nynější ředitelka Dagmar Binková.

Nová učebna či laboratoř? Využití dotací slučování a stěhování škol nezabrání

Odklad se podle jejích slov týká jen stěhování; ne samotného sloučení. Rozhodnutí, které stále platí, zní podle ní jednoznačně: „K 31. srpnu budu odvolána z funkce a naše škola se slučuje se SOŠ a SOU Neratovice.“ Žáci tedy od září budou moci zůstat v Kralupech, ale už pod hlavičkou neratovické školy. Jakkoli to může vypadat jako formalita a slovíčkaření, přináší to četné nejasnosti.

Předně: výuka v Kralupech bude moci pokračovat, pokud se podaří zajistit pedagogy a mistry odborného výcviku. To už má být starost ředitelky školy v Neratovicích Marcely Hrejsové. Ta Deníku jen stručně řekla, že zajistí, co se od ní očekává, aby naplnila rozhodnutí kraje.

Nynější kralupská ředitelka Binková nicméně míní, že to nebude jednoduché. Nynější učitelé šest měsíců počítali s tím, že s koncem června na kralupské škole doučí – s nabídkou přejít do Neratovic. To někteří odmítli a hledali si jiná místa od nového školního roku. Ostatně je oslovovali ředitelé škol shánějící posily; že škola v Kralupech má končit, se vědělo.

Měli by vyučující setrvat?

Nyní prý už většina kantorů má nové působiště domluvené. Jestliže krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) Deníku řekl, že nynější vyučující by za nové situace mohli pokračovat alespoň na částečný úvazek, ředitelka Binková míní, že na to asi přistoupí málokdo. Navíc ne všichni jsou místní.

„Jeden z kolegů jezdí z Kladna, další si našel místo v Praze,“ konstatovala. Neratovická ředitelka Hrejsová už se pedagogického sboru dotazovala, kdo by byl ochoten zůstat – nicméně mezi kantory se hovoří tom, že by to vlastně znamenalo dostat se za rok do stejné situace…

Demonstrace studentů v Praze nepomohla. Kralupská škola končí

Z pohledu pedagogů jsou pak v souvislosti s možným odchodem podstatné i formality: bude jim ve smlouvě změněno místo výkonu práce na Neratovice (pak by zřejmě mohli odejít dohodou a s odstupným), nebo ne (v takovém případě by za situace, pokud chtějí končit, museli sami podat dvouměsíční výpověď)?

Zatím je to tak, že vyučující listopadové rozhodnutí kraje přijali – a našli si jiná místa. Navíc, pokud by se rozhodli setrvat, by pro ně nebyl dostatek práce: škola nebude mít první ročníky. Zda zůstat, nebo ne, se rozmýšlí i Binková. „Je mi líto dětí; ty by to odnesly,“ naznačila, co bere v potaz především.

Nejasnosti panují i mezi žáky

Otevřené zůstává i to, jak se k nynějšímu stavu věcí postaví žáci. U jedné třeťačky Deník zaznamenal radost nad tím, že bude moci za rok maturovat ve „své“ škole. Jiní jsou však nyní na rozpacích, jestliže několik měsíců počítali s tím, že budou dojíždět jinam – a jejich rodiny i oni sami se na to připravovali.

Netýká se to přitom jen dojíždění do Neratovic. Nabídku zůstat v Kralupech nyní dostali i mechanici elektronici, kteří měli jezdit do Mělníka. Jak to dopadne, jestliže se každý bude rozhodovat samostatně, těžko předvídat. A tak trochu lze zaslechnout – zatím ne příliš nahlas – že v některých rodinách zvažují i variantu přestupu na jinou školu: zcela mimo trojúhelník Kralupy, Neratovice, Mělník.

Nejasnosti se týkají i žáků, kteří teprve do školy nastoupí: nynějších deváťáků. V Kralupech se totiž na jaře odehrálo přijímací řízení, i když se vědělo, že má škola končit. Pouze po jednom uchazeči se přihlásilo na obory chemik a analýza potravin, které tudíž nebyly otevřeny. Naplnila se však třída oboru IT, přičemž se počítalo, že se tito žáci budou vzdělávat v Neratovicích. Nicméně by mohli být i v Kralupech, nabízejících zřejmě lepší zázemí v podobě odborné učebny.

Vývoj nesledují jen v Kralupech

Jak vše v Kralupech nakonec dopadne, je zásadní nejen pro tamní žáky. S napětím to budou sledovat i jinde, jestliže vedení kraje ohlásilo, že proces optimalizace středních škol bude ve středních Čechách pokračovat. O osud kralupského učiliště se bude také zajímat jak vedení města, tak obce Líbeznice. Oběma by se uvolněné prostory zamlouvaly pro umístění žáků základních škol.

Ředitelka Binková má nicméně za to, že po pondělní on-line schůzce s rodiči, na které zaznělo, že kralupská škola má pokračovat i po prázdninách, bude třeba uspořádat ještě další podobné setkání: spousta věcí čeká na vyjasnění. Ráda by, aby vhodný termín navrhl krajský radní Vácha, aby se mohl zúčastnit i on.

„Osmdesát rodičů si udělá čas a přizpůsobí se,“ konstatovala. V pondělí totiž radní připojen nebyl; na stejný čas měl dlouho předem domluvený termín setkání s ministrem školství.