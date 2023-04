„Nevědí, co už by vymysleli. Vždyť je to inspirace pro děti, když nebudou známkovat, tak učení moc nedají," komentovala nápad Marcela Novotná.

Podle některých názorů by byl lepším řešením kompromis, kdy by rodiče měli na vybranou. "Dal bych rodičům na výběr, zda chtějí pro své dítě známky, nebo slovní hodnocení. Já sám jsem pro známkování," uvedl jeden z oslovených.

Třetí uvolněný politik ve vedení Mělníka. Radní Špergl se zaměří na dopravu

Někteří rodiče by přitom chtěli znát známkovou alternativu i v případě slovního hodnocení. „Klidně ať děti neznámkují, ale jako rodič budu stejně chtít vědět, na jakou známku učivo umí, protože slova to nenahradí," poznamenal Kamil Struha.

Bez známek by se obešla například Veronika Kovářová: „Dříve byly děti v první třídě hodnoceny obrázkovými razítky a rozhodně to bylo lepší než známky.“

Jak vidí dospělí nápad zrušit známkování

Jana Habrová

Chvála bohu, že už to nemusím řešit. Jeden blbý nápad za druhým.



Dana Strouhalová

Bez známky to není ono, naší generaci vyhovovaly, mým dětem také. Myslím, že by se měly řešit jiné školní záležitosti. P. S. Marie Terezie by nevěřila svým očím.



Pavla Andraščíková

Já jsem jednoznačně proti. Už teď mě štve, že mají známky elektronicky a ne psané. Natož nedostávat žádný – jako že vážně? Všichni jsme si šli přece pro tu jedničku do žákovské knížky.



Lucie Zikmund

Bude fajn zachovat interní známkování. Já bych to asi nepochopila ze slovního.



Jiří Rus

Nás kluk počítá jedničky v žákovské a motivuje ho to, aby jich měl více. Za mě chyba.



Lucie Anna Procházková

Já si myslím, že to není problém. Proč potřebujeme známky? Každé dítě je úplně jiné, pojďme řešit, co umí a jak ho posunout. Ale chápu, že je to náročnější přístup.



Jaroslava Říhová

Zase vymysleli blbost, že nebudou děti od 1. do 3. třídy známkovat. Známka je pro děti naopak motivace.



Pavlína Hesová

Asi moderní doba - dělat změny tam, kde vše x let funguje. Hlavně ať mají učitele, kteří svou práci milují a je jejich posláním vzdělávat a vést děti do života. To se na dětech ve třídě odráží, za mě známkování ponechat.



Lenka Veverková

Dokud budou učitelé, co neznají míru a známkami vyhrožují, tak to jinak nepůjde.



Barbora Víšková

Za mě známkovat. Děti se na jedničky těší, alespoň ty moje. Pokud má dítě stres ze známek, je to chyba rodičů a ne dětí. Za známky se hlava netrhá. Je to odměna za práci, a když to nevyjde, vyjde to příště. Známky dětí na prvním stupni jsou vizitkou hlavně rodičů.



Jan Kumhala

Za mne by měly být děti známkovány aspoň razítky. Třeba obrázky, aby věděly, zda je to dobře, či špatně, a to za všechno - jak za úkoly, tak za práci ve škole.