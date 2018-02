Byšická škola chce vlastní botanickou zahradu

Mělnicko – Byšická základní škola usiluje o vybudování vlastní botanické zahrady. Ta by měla vzniknout na školním dvoře, který se po drobných stavebních úpravách promění v zelenou oázu. O dostatečnou závlahu nově vysázených rostlin se přitom postará voda z obnovené studny.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Jestli se nevšední záměr podaří uskutečnit, záleží na finanční podpoře Středočeského kraje, který kantoři v čele s ředitelem ZŠ a MŠ Františkem Viktorinem hodlají požádat o dotaci. Pokud budou úspěšní tak, jako v případě přírodní školní zahrady v sousední mateřské škole, na jejíž vybudování v loňském roce od kraje získali 430 tisíc, mohou se se svými žáky těšit z botanické zahrady ještě letos.

„V areálu mateřské školy se nám za finanční pomoci obce podařilo vytvořit příjemné prostředí v přírodním stylu. Nalezneme tady záhonky, hmyzí hotel, venkovní altán s lavicemi a herní prvky pro rozvoj dovedností a obratností dětí,“ vysvětluje Viktorin. Podle něj se mají proměny dočkat i další školní prostory. Koncem roku totiž prošel formálním hodnocením projekt z Integrovaného regionálního operačního programu, a tak by se už v létě mohly začít stavět dvě nové technické učebny.

Školní budovy v Byšicích se v posledních letech dočkaly významné rekonstrukce. Úpravy jen za posledních sedm let stály téměř třiatřicet milionů korun. Většinu z nich pokryly dotace.

Třinácti miliony na ně přispěla obec. Jak se zdá, ani to nestačí. Škola počítá ještě s opravami chodeb, které přijdou na několik set tisíc korun.

Naposledy byla v roce 2016 rekonstruována fasáda za 3,5 milionu, což financovala opět zdejší radnice. Díky ní byla zachována původní struktura historického zdiva a moderní část ze 60. let minulého století byla navíc zateplena.



V současné době byšičtí pedagogové při výuce využívají moderní technologie, kterými se může pochlubit málokterá školy. O oblibě školy v Byšicích svědčí zájem rodičů i dětí. V současné době jsou její lavice úplně plné a nemůže přijímat víc žáků.



„Chybí nám učebny pro kmenové třídy i pro dělení tříd do skupin. Spádově má obec uzavřené smlouvy s Liblicemi, Hostínem, Mělnickým Vtelnem, Košátkami a Kropáčovou Vruticí, ale dojíždějí k nám děti i z Vavřinče, Malého Újezda a z Velkého Borku. V tomto školním roce máme 290 žáků a to je náš strop,“ vysvětluje František Viktorin.

I když je škola velmi slušně vybavena, přeci jenom vyžaduje postupné obnovování zařízení, a tak její vedení hledá nové zdroje financování. Moderní vybavení a nejnovější technologie je jedním z důvodů proč se žáci na vyučování těší.



Byšická škola se zapojuje do mnoha projektů, které ozvláštňují školní aktivity žáků. Mezi oblíbené patří například Edison, jehož cílem je motivace žáků učit se cizí jazyk a pochopení kulturní rozmanitosti, který se zde letos uskuteční již potřetí. V červnu tak ve škole stráví několik dní anglicky mluvící stážisté.



Škola v Byšicích se stává místem, kam se zdaleka nedochází jen za vzděláním. Nabízí dětem řadu kroužků, školní klub i knihovnu a je vyhledávaným prostorem, kde se dá smysluplně prožít volný čas.